Frente frío 4 llega a México: estos estados tendrán temperaturas bajo cero durante Halloween

El frente frío 4 provocará un descenso de temperaturas en el norte de México durante el fin de semana. / iStock

El sistema frontal provocará lluvias fuertes y heladas en varias regiones del país. Conoce dónde bajará más la temperatura durante la noche del 31 de octubre

El frente frío número 4 se aproximará al noroeste de México durante la noche de este sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre, con lluvias fuertes, rachas de viento y bajas temperaturas en algunas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de hasta -5 grados Celsius, mientras que Baja California y Sonora tendrán las precipitaciones más intensas durante el fin de semana.

El sistema frontal interactuará con una vaguada, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como un río atmosférico, condiciones que favorecerán cambios en el clima del norte y noroeste del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán temperaturas bajo cero?

Las temperaturas más bajas se esperan en las zonas montañosas del norte del país, donde podrían presentarse heladas durante las primeras horas del día.

El pronóstico contempla temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En tanto, las regiones altas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius.

Estas condiciones corresponden principalmente a las zonas serranas, por lo que no significa que todos los municipios de las entidades mencionadas registrarán temperaturas bajo cero.

Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de hasta -5 grados en zonas serranas. / IA

¿Dónde lloverá durante la noche del 31 de octubre?

Antes de la llegada del frente frío, diferentes entidades del país tendrán precipitaciones de distinta intensidad.

Para este sábado, el SMN pronostica lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte y centro de Baja California, así como en el noroeste de Sonora.

También se esperan intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos se prevén lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

El pronóstico anticipa heladas en regiones montañosas del norte del país. / iStock

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México, la Ciudad de México tendrá temperaturas mínimas de 9 a 11 grados Celsius y máximas de 25 a 27 grados.

Para Toluca, Estado de México, se pronostican mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 22 a 24 grados.

Mientras que en la capital del país se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana y ambiente cálido por la tarde, en el Estado de México podrían registrarse chubascos y descargas eléctricas.

¿Qué pasará con el frente frío 4 el domingo?

Durante las primeras horas del domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 se extenderá sobre el noroeste de México y favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora.

También se esperan precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.