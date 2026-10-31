VIDEO: Turista salta barrera y daña a dos Guerreros de Terracota en China; imágenes se viralizan

Aunque el video volvió a circular recientemente, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 / Especial

Un hombre de 30 años ingresó a una zona restringida del museo del Ejército de Terracota, en Xi’an, y provocó daños en dos figuras milenarias

Un video que muestra a un turista ingresando a una zona restringida del Museo del Ejército de Terracota, en China, volvió a generar reacciones en redes sociales debido a que el hombre derribó y dañó dos figuras históricas con más de dos mil años de antigüedad. Las imágenes muestran el momento en que el visitante supera las barreras de protección y termina dentro del área donde se encuentran las esculturas.

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Aunque la grabación comenzó a circular nuevamente durante los últimos días, el incidente ocurrió originalmente el 30 de mayo de 2025, en el Museo del Mausoleo del Primer Emperador Qin Shi Huang, ubicado en la ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi. Por lo tanto, no se trata de un hecho reciente, sino de un episodio que volvió a llamar la atención por los daños ocasionados a uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del mundo.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el involucrado era un hombre de 30 años, quien consiguió superar las vallas de seguridad y una red de protección para ingresar al Foso número 3, donde se conservan algunas de las esculturas que forman parte del famoso Ejército de Terracota.

Un video que muestra a un turista ingresando a una zona restringida del Museo del Ejército de Terracota / Especial

¿Qué pasó con los Guerreros de Terracota en China?

El incidente ocurrió cuando el visitante se encontraba recorriendo las instalaciones del museo, uno de los principales atractivos históricos y turísticos de China. En determinado momento, el hombre saltó las barreras que separan a los turistas de las piezas arqueológicas, ingresando a un espacio al que únicamente puede acceder personal autorizado.

Según los reportes del incidente, el sujeto logró atravesar una red de protección y descendió hasta el área donde se encontraban las figuras. Durante su ingreso, dos esculturas de terracota resultaron dañadas, lo que provocó la intervención del personal de seguridad del recinto.

Los Guerreros de Terracota son piezas arqueológicas especialmente delicadas debido a su antigüedad y a los materiales con los que fueron elaboradas. Aunque algunas esculturas han sido sometidas a procesos de restauración, su conservación requiere medidas estrictas para evitar daños provocados por golpes, movimientos o contacto directo.

La situación generó preocupación por el estado de las figuras afectadas, ya que cualquier intervención para reparar piezas de esta antigüedad debe realizarse mediante procedimientos especializados que permitan preservar sus características originales.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el involucrado era un hombre de 30 años / Especial

VIDEO: Así fue como el turista ingresó al foso de los Guerreros de Terracota

Las imágenes que volvieron a difundirse en redes sociales muestran el momento en que el hombre supera los obstáculos de seguridad y entra al espacio donde se encuentran las esculturas milenarias.

El visitante logró atravesar las protecciones instaladas alrededor del foso, diseñadas para mantener una distancia segura entre el público y los restos arqueológicos. Una vez dentro, se produjo el incidente que terminó con dos figuras dañadas.

La grabación llamó la atención de usuarios de redes sociales debido a la facilidad con la que el hombre aparentemente consiguió ingresar a una zona protegida, así como por el riesgo que representó su presencia entre esculturas que forman parte del patrimonio histórico de China.

Sin embargo, es importante señalar que el video corresponde a los hechos registrados en mayo de 2025, por lo que su reciente circulación no significa que haya ocurrido un nuevo ataque contra el Ejército de Terracota.

¿Los Guerreros de Terracota son Patrimonio de la Humanidad?

Sí. El Mausoleo del Primer Emperador Qin, complejo arqueológico al que pertenece el Ejército de Terracota, fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, debido a su extraordinario valor histórico, artístico y cultural.

El reconocimiento internacional destaca la importancia de preservar este conjunto, considerado una muestra excepcional de las prácticas funerarias y del poder político que caracterizaron a la dinastía Qin.

Debido a su relevancia, el museo cuenta con medidas de conservación y protección destinadas a evitar que las esculturas sufran alteraciones. Estas restricciones incluyen barreras físicas, zonas de acceso limitado y vigilancia para impedir que los visitantes se acerquen directamente a las piezas.

Los daños provocados a esculturas de esta antigüedad pueden representar un problema importante para los especialistas, pues la restauración no siempre permite recuperar completamente las condiciones originales de una obra arqueológica.

¿Por qué volvió a viralizarse el video del Ejército de Terracota?

La grabación volvió a ganar visibilidad en plataformas digitales, donde usuarios compartieron las imágenes del hombre entrando al foso y dañando las figuras históricas.

La difusión generó nuevas reacciones debido al valor cultural de las esculturas y a las preguntas sobre la seguridad de los museos que resguardan piezas arqueológicas de gran antigüedad.