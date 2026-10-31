SEP confirma suspensión de clases el martes 3 de noviembre para estos alumnos

Algunos alumnos tendrán un megapuente de cinco días por las festividades de Día de Muertos. / IA

La medida permitirá extender el megapuente de Día de Muertos; conoce qué estudiantes tendrán cinco días de descanso y en qué estados se aplicará

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una suspensión de clases para el martes 3 de noviembre de 2026, que permitirá extender el megapuente de Día de Muertos para estudiantes de determinadas regiones del país. La medida no aplicará de manera generalizada en México, sino que estará dirigida a alumnos de educación básica y media superior de municipios específicos de Veracruz, así como a estudiantes de educación básica del Estado de México, donde las autoridades educativas también anunciaron un día adicional de descanso.

De acuerdo con la información difundida, la suspensión del martes 3 de noviembre busca permitir que las comunidades escolares participen en las festividades tradicionales de Día de Muertos.

¿Qué alumnos no tendrán clases el martes 3 de noviembre?

En Veracruz, la suspensión aplicará para estudiantes de educación básica y media superior de los 47 municipios indígenas contemplados en el Catálogo de Municipios Indígenas de la Secretaría del Bienestar.

Astacinga

Atlahuilco

Benito Juárez

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coetzala

Coxquihui

Coyutla

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chontla

Chumatlán

Espinal

Filomeno Mata

Ilamatlan

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Magdalena

Mecatlán

Mecayapan

Mixtla de Altamirano

Pajapan

Papantla

Platón Sánchez

Playa Vicente

Rafael Delgado

Los Reyes

San Andrés Tenejapan

Soledad Atzompa

Soteapan

Tantoyuca

Tehuipango

Tequila

Texcatepe

Texhuacán

Tlachichilco

Tlaquilpa

Tlilapan

Xoxocotla

Zaragoza

Zongolica

Zontecomatlán de López y Fuentes

Zozocolco de Hidalgo

Tatahuicapan de Juárez

Uxpanapa

Santiago Sochiapan

En el Estado de México, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, también confirmó la suspensión para alumnos de educación básica.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la aplicación de esta medida dependerá de los acuerdos con los sindicatos docentes de cada región, por lo que se recomienda a madres, padres y estudiantes consultar directamente con sus escuelas.

La SEP confirmó la suspensión de clases el martes 3 de noviembre para estudiantes de determinadas regiones del país. / Pixabay

¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes?

Para la mayoría de los alumnos de educación básica del país, el calendario escolar 2026-2027 establece que el regreso a las aulas será el martes 3 de noviembre.

En cambio, quienes se encuentren en las regiones donde se autorizó la suspensión adicional podrán disfrutar de cinco días consecutivos de descanso, del viernes 30 de octubre al martes 3 de noviembre, y regresarían a clases el miércoles 4 de noviembre.

El descanso se compone de la sesión del Consejo Técnico Escolar del viernes 30 de octubre, el fin de semana, la suspensión por Día de Muertos del lunes 2 de noviembre y la medida extraordinaria del martes 3.