La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una suspensión de clases para el martes 3 de noviembre de 2026, que permitirá extender el megapuente de Día de Muertos para estudiantes de determinadas regiones del país. La medida no aplicará de manera generalizada en México, sino que estará dirigida a alumnos de educación básica y media superior de municipios específicos de Veracruz, así como a estudiantes de educación básica del Estado de México, donde las autoridades educativas también anunciaron un día adicional de descanso.
SEP restringirá el uso de celulares en escuelas a partir del 3 de noviembre: ¿a quiénes aplica?
De acuerdo con la información difundida, la suspensión del martes 3 de noviembre busca permitir que las comunidades escolares participen en las festividades tradicionales de Día de Muertos.
¿Qué alumnos no tendrán clases el martes 3 de noviembre?
En Veracruz, la suspensión aplicará para estudiantes de educación básica y media superior de los 47 municipios indígenas contemplados en el Catálogo de Municipios Indígenas de la Secretaría del Bienestar.
Astacinga
Atlahuilco
Benito Juárez
Citlaltépetl
Coahuitlán
Coetzala
Coxquihui
Coyutla
Chalma
Chiconamel
Chicontepec
Chontla
Chumatlán
Espinal
Filomeno Mata
Ilamatlan
Ixcatepec
Ixhuatlán de Madero
Magdalena
Mecatlán
Mecayapan
Mixtla de Altamirano
Pajapan
Papantla
Platón Sánchez
Playa Vicente
Rafael Delgado
Los Reyes
San Andrés Tenejapan
Soledad Atzompa
Soteapan
Tantoyuca
Tehuipango
Tequila
Texcatepe
Texhuacán
Tlachichilco
Tlaquilpa
Tlilapan
Xoxocotla
Zaragoza
Zongolica
Zontecomatlán de López y Fuentes
Zozocolco de Hidalgo
Tatahuicapan de Juárez
Uxpanapa
Santiago Sochiapan
En el Estado de México, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, también confirmó la suspensión para alumnos de educación básica.
Sin embargo, las autoridades señalaron que la aplicación de esta medida dependerá de los acuerdos con los sindicatos docentes de cada región, por lo que se recomienda a madres, padres y estudiantes consultar directamente con sus escuelas.
¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes?
Para la mayoría de los alumnos de educación básica del país, el calendario escolar 2026-2027 establece que el regreso a las aulas será el martes 3 de noviembre.
En cambio, quienes se encuentren en las regiones donde se autorizó la suspensión adicional podrán disfrutar de cinco días consecutivos de descanso, del viernes 30 de octubre al martes 3 de noviembre, y regresarían a clases el miércoles 4 de noviembre.
El descanso se compone de la sesión del Consejo Técnico Escolar del viernes 30 de octubre, el fin de semana, la suspensión por Día de Muertos del lunes 2 de noviembre y la medida extraordinaria del martes 3.