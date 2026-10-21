¿El Papa León XIV se curó del cáncer de pulmón? Médicos afirman que NO necesita más tratamientos

El Pontífice continúa recuperándose y prepara su regreso a las actividades habituales / FB: @vaticannews.es

El Vaticano confirmó que el tumor extirpado al pontífice estaba localizado y que está fuera de peligro

El papa León XIV recibió noticias favorables sobre su estado de salud después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor maligno del pulmón derecho. Este miércoles, el Vaticano confirmó que los estudios médicos definitivos detectaron un adenocarcinoma pulmonar localizado, por lo que los especialistas determinaron que no será necesario aplicar tratamientos oncológicos adicionales. Aunque los resultados representan un avance importante en su recuperación, el comunicado no establece expresamente que el pontífice esté curado de manera definitiva.

La información fue difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mediante un comunicado firmado por Luigi Carbone, médico personal del Papa, y Stefano Margaritora, jefe del equipo quirúrgico que realizó la intervención. Ambos especialistas explicaron que los análisis posteriores a la operación permitieron conocer con mayor precisión las características del tumor y confirmar que la enfermedad se encontraba localizada, lo que hizo innecesario recurrir a otras terapias por el momento.

¿El papa León XIV superó el cáncer de pulmón?

De acuerdo con el reporte médico, los resultados de los estudios histológicos y de biología molecular realizados al tejido retirado durante la operación confirmaron que el tumor correspondía a un adenocarcinoma de pulmón, uno de los tipos más frecuentes de cáncer pulmonar. La evaluación también determinó que la enfermedad estaba localizada, lo que permitió a los médicos descartar la necesidad inmediata de otros tratamientos.

"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señala el comunicado de la Santa Sede.

Los especialistas explicaron que los resultados definitivos fueron favorables y que, después de revisar la evolución del pontífice, se tomó la decisión de no aplicar terapias adicionales. Esta determinación representa una noticia positiva para el líder de la Iglesia católica, quien había generado preocupación entre millones de fieles después de anunciar que necesitaba una intervención quirúrgica.

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", concluye la comunicación.

¿Cuándo fue operado el papa León XIV?

Los problemas de salud del pontífice se hicieron públicos el domingo 11 de octubre, cuando anunció durante el rezo del Ángelus que los médicos habían encontrado un nódulo pulmonar y le recomendaron someterse a una cirugía para retirarlo.

Dos días después, el 13 de octubre, León XIV ingresó al Hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido quirúrgicamente. Durante el procedimiento, los especialistas retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de eliminar el tejido afectado.

La operación se desarrolló sin complicaciones y posteriormente se realizaron estudios para determinar las características del tumor. Los primeros análisis ya habían confirmado la presencia de un adenocarcinoma, pero los resultados definitivos permitieron establecer que la enfermedad estaba localizada.

El pontífice, de 71 años, permaneció hospitalizado durante cuatro días y recibió el alta médica el sábado 17 de octubre, cuando regresó a su residencia en el Palacio Apostólico del Vaticano para continuar con su recuperación.

¿Cómo descubrieron el cáncer de pulmón del Papa?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el cáncer de León XIV fue detectado de manera accidental, cuando los médicos realizaban estudios de rutina que originalmente no estaban dirigidos a buscar una enfermedad pulmonar.

El cirujano Stefano Margaritora explicó que durante unos exámenes abdominales se observó una pequeña lesión en la parte inferior del pulmón derecho. El hallazgo permitió realizar evaluaciones adicionales y determinar que era conveniente intervenir quirúrgicamente antes de que la enfermedad avanzara.

El especialista describió el descubrimiento como “completamente casual”, debido a que el pontífice no había presentado síntomas respiratorios que hicieran sospechar la existencia del tumor.

Tras la cirugía, los médicos destacaron la evolución favorable de León XIV, quien comenzó a levantarse y caminar durante los primeros días de hospitalización. Margaritora incluso lo describió como “un paciente ideal” y relató que, al segundo día de la operación, el Papa ya estaba de pie y acomodaba sillas en la capilla del hospital.

¿Cuándo retomará sus actividades el papa León XIV?

Después de recibir el alta médica, León XIV comenzó a reincorporarse gradualmente a sus responsabilidades. El domingo 18 de octubre reapareció públicamente durante el rezo del Ángelus desde el Vaticano, donde agradeció las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante su hospitalización.

Su recuperación también ha permitido mantener en pie los planes de su próxima gira internacional, programada para noviembre. El pontífice tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú, en un recorrido por Sudamérica que representará uno de sus compromisos más importantes después de la operación.

Sobre la posibilidad de que el viaje afecte su recuperación, Margaritora señaló que no existen impedimentos médicos que obliguen a cancelar la gira.

“Diría que no hay motivos clínicos por los cuales este viaje no se pueda hacer”, declaró el médico.