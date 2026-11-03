¿Por qué México y 32 países recomiendan tener una mochila de emergencia? Esto se sabe

Protección Civil de la CDMX recomienda tener lista una mochila de emergencia ante posibles sismos o desastres naturales. / iStock

Protección Civil recordó la importancia de tener listo este kit de emergencia para atender las necesidades básicas durante las primeras 72 horas después de un sismo o desastre

La recomendación de preparar una mochila de vida para sobrevivir durante 72 horas ha generado dudas entre la población ante los llamados de prevención difundidos en distintos países. Sin embargo, tener una mochila de emergencia no significa que exista una alerta por una guerra mundial o un desastre inminente. En México, las autoridades de Protección Civil promueven esta medida desde hace años para enfrentar sismos, inundaciones y otras contingencias.

El objetivo es que cada integrante de la familia cuente con suministros básicos mientras se restablecen los servicios o llegan los equipos de auxilio.

¿Qué es la Mochila de Vida y para qué sirve?

La Mochila de Vida, también conocida como mochila de emergencia, es un conjunto de artículos que se prepara con anticipación para atender necesidades básicas durante una contingencia.

Su principal función es facilitar una evacuación y ayudar a las personas a mantenerse durante las primeras horas de una emergencia, especialmente cuando se interrumpen servicios como el agua, la electricidad o las comunicaciones.

La mochila debe adaptarse a las necesidades de cada familia y mantenerse en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de una ruta de evacuación.

La Mochila de Vida debe contener artículos básicos para atender una emergencia durante las primeras 72 horas. / iStock

¿Qué debe llevar la Mochila de Vida?

De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, estos son algunos de los artículos que se deben considerar al preparar el kit de emergencia: Agua embotellada y alimentos no perecederos.

Radio portátil con pilas de repuesto.

Linterna de mano.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

Documentos personales importantes, protegidos en bolsas impermeables.

Dinero en efectivo y duplicado de las llaves de la vivienda.

Silbato para solicitar ayuda.

Ropa de cambio, cobija y artículos de higiene personal.

Papel, pluma y una lista de teléfonos de emergencia. También es importante incluir artículos específicos para niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas, según las necesidades de cada hogar.

Agua, alimentos, medicamentos y documentos personales son algunos de los artículos que deben incluirse en la Mochila de Vida. / iStock

¿Por qué se recomienda tener suministros para 72 horas?

Las primeras 72 horas equivalen a tres días, un periodo en el que las personas podrían enfrentar dificultades para conseguir agua, alimentos o atención médica después de un desastre.

Por ello, el CENAPRED recomienda preparar con anticipación una mochila que permita cubrir las necesidades de la familia mientras se restablecen los servicios o llega ayuda.

La dependencia también aconseja colocarla en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de una ruta de evacuación.

La mochila debe revisarse periódicamente para sustituir alimentos caducados, verificar las baterías y actualizar los medicamentos y documentos.

¿La mochila de vida significa que se acerca una emergencia mundial?

No. La recomendación de preparar suministros para 72 horas es una medida preventiva que las autoridades mexicanas promueven desde hace años.

Aunque los llamados recientes a preparar kits de emergencia en otros países han generado especulaciones sobre posibles conflictos internacionales, la preparación de una mochila no constituye por sí misma una alerta de guerra o un anuncio de desastre inminente.

En México, estas medidas buscan fortalecer la prevención ante riesgos como los sismos y otros fenómenos naturales que pueden afectar a la población.