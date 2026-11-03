¿Qué es el toque fantasma? El fraude con el que pueden hacer cargos a tu tarjeta sin contacto

Delincuentes aprovechan la tecnología NFC de tarjetas bancarias y celulares para intentar realizar cobros sin autorizació

Acercar la tarjeta a una terminal para pagar el supermercado, la comida o cualquier otra compra ya es parte de la rutina de muchas personas. Pero esta facilidad también puede ser aprovechada por delincuentes que buscan hacer cobros sin autorización. Se trata del toque fantasma, un fraude que utiliza la tecnología de pagos sin contacto para intentar sacar dinero de las cuentas bancarias.

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Autoridades señalan que los delincuentes pueden utilizar dispositivos electrónicos para intentar realizar transacciones sin que el propietario de la tarjeta se percate. El riesgo es mayor en lugares donde hay mucha gente, pues resulta más fácil acercarse a una persona sin despertar sospechas.

Para entender cómo ocurre este engaño hay que conocer la tecnología NFC (Near Field Communication), utilizada por algunas tarjetas bancarias, celulares y relojes inteligentes. Este sistema permite intercambiar información a corta distancia, por lo que es posible pagar acercando el dispositivo a una terminal, sin necesidad de introducir físicamente la tarjeta.

¿Cómo funciona el fraude del toque fantasma?

Uno de los métodos señalados por las autoridades consiste en que un delincuente se acerque a la víctima con una terminal portátil de cobro, con la intención de procesar un pago a través de una tarjeta que tenga habilitada la función sin contacto. En determinadas condiciones, la operación podría realizarse sin que la persona advierta el cargo en ese momento.

Otra modalidad utiliza dos dispositivos para transmitir la información de una operación en tiempo real. Mientras uno establece comunicación con la tarjeta de la víctima, el segundo intenta completar el cobro desde otra ubicación. Este procedimiento se conoce como ataque de retransmisión NFC y requiere condiciones técnicas específicas para funcionar.

El fraude también puede comenzar con una llamada telefónica. Los responsables se hacen pasar por empleados de un banco y convencen a la persona de instalar una aplicación que supuestamente sirve para revisar movimientos, proteger su cuenta o verificar su tarjeta. Si la víctima sigue las instrucciones y acerca el plástico a su celular, el programa malicioso puede intentar retransmitir la información NFC para autorizar una compra fraudulenta.

Activar las notificaciones de compras ayuda a detectar cargos sospechosos./ Pixabay

Sin embargo, no todas las tarjetas pueden ser utilizadas de esta manera ni cualquier señal capturada sirve para hacer compras. Los pagos sin contacto cuentan con mecanismos de seguridad, incluidos códigos dinámicos y controles de autorización, por lo que el éxito de estos ataques depende de diferentes factores.

Recomendaciones para evitar el fraude del toque fantasma

Ante esta modalidad de robo, las autoridades recomienda tomar precauciones al utilizar tarjetas y dispositivos con tecnología NFC. Una de ellas es guardar los plásticos en carteras o fundas que bloqueen señales de radiofrecuencia, lo que ayuda a dificultar las lecturas no autorizadas cuando las tarjetas no están en uso.

También es importante mantener activadas las notificaciones de la aplicación bancaria, ya que permiten recibir avisos de compras y detectar movimientos extraños. Otra recomendación es revisar periódicamente los estados de cuenta y evitar guardar tarjetas en bolsillos exteriores o compartimentos de fácil acceso.

En el caso de los celulares, conviene descargar aplicaciones únicamente de tiendas oficiales y desconfiar de mensajes o llamadas en los que alguien solicite instalar programas para comprobar la seguridad de una cuenta. Ningún supuesto asesor bancario debe pedirte que acerques tu tarjeta al teléfono para realizar una verificación mediante una aplicación desconocida.

Si detectas un cobro que no realizaste, lo primero es comunicarte con tu banco por los canales oficiales, reportar el movimiento y solicitar el bloqueo de la tarjeta. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) también recomienda presentar una aclaración ante la institución financiera y conservar el folio del reporte.