Banxico busca que enviar dinero sea más fácil: estos cambios plantea para las apps bancarias

El Banco de México busca que enviar dinero desde el celular sea más sencillo y rápido

El Banco de México (Banxico) busca que las aplicaciones bancarias simplifiquen las transferencias electrónicas, con menos pasos y procesos más fáciles de entender para los usuarios. El objetivo es facilitar el envío de dinero desde el celular y promover el uso de pagos digitales en México, donde el efectivo continúa como el principal medio para realizar compras cotidianas.

¿Qué cambios busca Banxico en las aplicaciones bancarias?

En su análisis Panorama de la experiencia de usuario en transferencias, Banxico identificó la necesidad de mejorar la forma en que las personas realizan operaciones electrónicas desde dispositivos móviles. Entre los puntos que plantea están la simplificación de los pasos para transferir dinero y la homologación de los procesos en las aplicaciones, de manera que las operaciones sean más intuitivas y ágiles, independientemente de la institución financiera que utilice cada cliente.

La intención es que las transferencias sean más fáciles de realizar tanto para enviar dinero entre personas como para pagar productos y servicios en establecimientos comerciales.

La medida también busca atender las dificultades que enfrentan algunos usuarios al navegar por las aplicaciones, así como los problemas operativos que pueden presentarse en periodos de alta demanda, como los días de quincena.

Banxico impulsa el uso de pagos digitales en México. / iStock

Banxico busca simplificar las transferencias bancarias

De acuerdo con el informe del Banco de México (Banxico), las instituciones financieras deben mejorar sus aplicaciones móviles para que las transferencias electrónicas sean más sencillas y accesibles. Para ello, plantea tres aspectos principales:

Procesos estandarizados: Unificar los pasos para realizar transferencias, de modo que la navegación sea similar entre las aplicaciones bancarias.

Menos pasos para transferir: Reducir las acciones necesarias para enviar dinero desde el celular.

Operaciones intuitivas y seguras: Facilitar el uso de las transferencias electrónicas para enviar dinero entre personas y pagar en establecimientos comerciales.

Estas medidas se relacionan con el impulso a los pagos digitales en México y el debate legislativo sobre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca promover alternativas electrónicas para reducir la dependencia del efectivo.