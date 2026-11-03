¿Habrá apagones de CFE por el frente frío 4? Preparan operativo en estos estados

Las lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas podrían afectar en el norte de México / FB: @CFENacional

La Comisión Federal de Electricidad desplegó personal, grúas, helicópteros y plantas de emergencia para atender posibles fallas eléctricas

La llegada del frente frío número 4 a México puso en alerta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que reforzó sus medidas de prevención ante las lluvias, rachas de viento y bajas temperaturas previstas en distintas regiones del norte del país. Como parte de este operativo, la empresa eléctrica movilizó a más de 3 mil 100 trabajadores, además de vehículos, grúas y equipos especializados para atender posibles interrupciones del suministro eléctrico.

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Las medidas buscan reducir el riesgo de afectaciones en la infraestructura y permitir una respuesta inmediata en caso de que las condiciones meteorológicas provoquen daños en postes, cableado, transformadores u otras instalaciones. Aunque el operativo contempla la posibilidad de apagones, la CFE no ha anunciado cortes de electricidad programados como consecuencia del sistema frontal, por lo que el despliegue tiene un carácter preventivo.

Uno de los estados donde se esperan cambios importantes en el clima es Coahuila, particularmente en municipios del norte y en las regiones serranas, donde las autoridades prevén vientos de hasta 50 kilómetros por hora y un descenso de las temperaturas durante los próximos días.

La empresa eléctrica movilizó a más de 3 mil 100 trabajadores / FB: @CFENacional

¿Habrá apagones de CFE por el frente frío número 4?

La posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico está relacionada principalmente con los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones, ya que estas condiciones pueden provocar la caída de árboles, desprendimiento de ramas y daños en distintos componentes de la red eléctrica.

Ante este escenario, la CFE puso en marcha un operativo para identificar puntos vulnerables y atender oportunamente cualquier falla. Los trabajos incluyen recorridos de supervisión, revisión de instalaciones y disponibilidad de personal técnico para realizar reparaciones cuando sea necesario.

Sin embargo, es importante aclarar que la activación de protocolos de emergencia no significa que necesariamente habrá apagones. Las acciones forman parte de las medidas que la empresa implementa cuando existen pronósticos meteorológicos que podrían representar un riesgo para la continuidad del servicio.

Por esta razón, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar difundir información sobre supuestos cortes de electricidad si no existe una confirmación de la CFE.

Las medidas buscan reducir el riesgo de afectaciones en la infraestructura / FB: @CFENacional

¿Qué estados están bajo vigilancia de CFE por el frente frío 4?

El operativo contempla distintas divisiones de distribución de la empresa eléctrica, desde el noroeste hasta el noreste y parte del oriente del territorio nacional.

Las entidades consideradas en el despliegue son: Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

La CFE no ha anunciado cortes de electricidad programados como consecuencia del sistema frontal / FB: @CFENacional

¿Cuántos trabajadores y equipos desplegó CFE para evitar apagones?

Para enfrentar las posibles afectaciones ocasionadas por el frente frío, la Comisión Federal de Electricidad preparó un despliegue de personal y maquinaria especializada, con recursos destinados a reparar daños y restablecer el suministro en caso de alguna contingencia.

OPERATIVO PREVENTIVO DE CFE 3,100+ Trabajadores en alerta 1,100 Vehículos operativos 533 Grúas disponibles 80 Plantas de emergencia 94 Torres de iluminación 3 Helicópteros

A estos recursos se suman 53 almacenes móviles, 17 vehículos todoterreno, dos unidades de comunicaciones y 87 equipos de comunicación de órbita baja, que permitirán mantener el contacto entre las cuadrillas y facilitar las labores en lugares de difícil acceso.

La disponibilidad de plantas de emergencia y equipos de iluminación también permitirá apoyar los trabajos técnicos en caso de que se presenten afectaciones durante la noche o en zonas donde resulte complicado trasladar maquinaria convencional.

¿Cuándo llegarán las lluvias del frente frío a Coahuila y Nuevo León?

La evolución del sistema frontal contempla afectaciones iniciales en el norte de Coahuila, particularmente en las regiones cercanas a Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde se espera la presencia de viento y precipitaciones.

Posteriormente, algunas lluvias podrían extenderse hacia la zona central de Coahuila, así como a sectores de Nuevo León y Tamaulipas, conforme el sistema continúe su desplazamiento.