Amaia Montero preocupa a sus fans con desgarrador mensaje tras volver a La Oreja de Van Gogh

Su respuesta a un creador de contenido generó muestras de apoyo entre sus seguidores / FB: @Laorejadevangogh.Oficial

La cantante española reconoció que los comentarios negativos sobre su regreso le han provocado sufrimiento

El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no ha sido como muchos de sus seguidores imaginaban. Aunque su reincorporación a la agrupación española despertó entusiasmo entre quienes deseaban volver a escuchar su voz en los escenarios, también provocó una ola de comentarios negativos relacionados con su apariencia, su desempeño musical y su presencia durante los conciertos. Ahora, la intérprete decidió expresar públicamente cómo se siente ante las críticas que ha recibido.

A través de un comentario en Instagram, Amaia Montero reconoció que está atravesando un momento complicado, luego de que un creador de contenido publicara un video en el que cuestionó los ataques dirigidos hacia ella. La respuesta de la cantante fue breve, pero llamó la atención porque dejó al descubierto el impacto emocional que ha tenido la exposición mediática durante esta nueva etapa de su carrera.

Amaia Montero ha tenido problemas al adaptarse de nuevo a La Oreja de Van Gogh / FB: @Laorejadevangogh.Oficial

¿Qué dijo Amaia Montero sobre las críticas que recibe?

La cantante española decidió responder a una publicación del creador de contenido Arnau de la Eygee, quien compartió un video para defenderla de los comentarios negativos que han circulado en plataformas digitales desde que se anunció su regreso a la agrupación.

En el material, el creador cuestionó que algunas personas participen en las críticas contra Montero sin conocer su trayectoria artística o sin seguir de cerca su trabajo musical. También reflexionó sobre la facilidad con la que los usuarios pueden sumarse a una conversación negativa sin considerar las consecuencias que sus palabras tienen para la persona involucrada.

El mensaje llegó hasta la intérprete, quien decidió agradecer públicamente el gesto y reconocer que los comentarios sí le han afectado.

“Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, escribió Amaia Montero en la publicación de Instagram.

Amaia Montero reconoció que está atravesando un momento complicado / FB: @Laorejadevangogh.Oficial

Aunque se trató de una respuesta de apenas unas palabras, la confesión generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque hasta entonces la artista había procurado mantener una postura de aparente tranquilidad frente a los cuestionamientos relacionados con su regreso.

¿Por qué critican a Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Desde que se confirmó su reincorporación a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero se convirtió nuevamente en una de las figuras más comentadas de la música española. Su retorno representó un momento importante para los seguidores que acompañaron a la agrupación durante sus primeros años, cuando alcanzó popularidad con canciones que se convirtieron en éxitos internacionales.

Sin embargo, la noticia también generó opiniones divididas debido a las circunstancias que rodearon la salida de Leire Martínez, quien asumió la voz principal del grupo después de que Montero iniciara su carrera como solista.

Las comparaciones entre ambas cantantes comenzaron a multiplicarse, mientras que algunos usuarios cuestionaron las decisiones tomadas por la agrupación y la manera en que se desarrolló el cambio de vocalista.

La cantante aceptó que está sufriendo por las críticas a su voz / FB: @Laorejadevangogh.Oficial

A esta controversia se sumaron los videos de las presentaciones correspondientes a la gira Tantas cosas que contar, en los que algunos internautas opinaron sobre la voz de Montero, sus movimientos sobre el escenario y la ropa que utiliza durante los conciertos.

Aunque parte de las reacciones se relacionan con aspectos musicales, otros comentarios se han centrado en su apariencia física y cuestiones personales, lo que ha provocado que diferentes usuarios salgan en defensa de la cantante y pidan mayor respeto hacia ella.

El video que provocó la respuesta de Amaia Montero

La confesión de la intérprete surgió después de que Arnau de la Eygee publicara un video dedicado a reflexionar sobre el trato que recibe Montero en internet. En su intervención, cuestionó que las críticas se hayan convertido en una dinámica recurrente entre personas que, en algunos casos, ni siquiera siguen la música de la artista.

El creador de contenido señaló que los comentarios negativos pueden multiplicarse rápidamente cuando una figura pública se convierte en tendencia, especialmente si otros usuarios participan en las burlas o cuestionamientos sin analizar la situación.

Su mensaje buscaba generar conciencia sobre el impacto que pueden tener estas conductas y recordar que detrás de una figura reconocida existe una persona que también puede resultar afectada por las opiniones de los demás.

La publicación llamó la atención de Amaia, quien decidió responder directamente y expresar su agradecimiento. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que reconociera abiertamente el sufrimiento que está experimentando, una declaración que contrastó con la imagen de fortaleza que había mostrado ante las críticas.