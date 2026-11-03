El expresidente aseguró que trabajó para mantener al PAN en la Presidencia y reconoció que su participación en la sucesión presidencial no fue precisamente democrática

Vicente Fox Quesada volvió a generar polémica al hablar sobre las elecciones presidenciales de 2006, en las que Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de México. El exmandatario reconoció que durante su gobierno hizo lo necesario para que el Partido Acción Nacional (PAN) continuara al frente del país, una postura que él mismo calificó como poco democrática.

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Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el medio español The Objective, publicada el domingo 1 de noviembre de 2026. Durante la conversación, Fox recordó los últimos meses de su administración y habló de las decisiones que tomó ante la posibilidad de que su partido perdiera la Presidencia después de haber llegado al poder en el año 2000.

“En 2006 viene la siguiente elección, que hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, expresó el expresidente, quien aseguró que su intención era evitar que el gobierno federal quedara en manos de una fuerza política distinta al PAN.

¿Qué hizo Vicente Fox para favorecer a Felipe Calderón en 2006?

Al recordar aquella elección, Fox explicó que veía la continuidad de Acción Nacional como una responsabilidad política. Según contó, desde su posición como presidente consideraba que debía trabajar para conseguir que el siguiente mandatario perteneciera al mismo partido que lo llevó a Los Pinos.

Para explicar su forma de pensar, el exmandatario recurrió a una comparación con el sector empresarial, donde desarrolló parte de su carrera antes de ingresar a la política. Desde su perspectiva, quien está al frente de una organización busca que el proyecto que encabeza tenga continuidad, una idea que, según sus palabras, también aplicó durante su gobierno.

“Vicente, tú vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar. Tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país”, relató al recordar lo que pensaba sobre la sucesión presidencial.

Aunque Fox aseguró que contribuyó al triunfo de Calderón, en sus declaraciones no detalló acciones específicas que permitan establecer de qué manera habría influido en el resultado de las votaciones. Sus palabras, sin embargo, volvieron a poner sobre la mesa los cuestionamientos que surgieron durante el proceso electoral de hace dos décadas.

Vicente Fox admitió que buscó mantener al PAN en el poder durante la sucesión presidencial./ RS

La polémica elección presidencial de 2006

El 2 de julio de 2006, los mexicanos acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Vicente Fox. Los principales contendientes fueron Felipe Calderón, candidato del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, quien representaba a la coalición Por el Bien de Todos, integrada por el PRD, PT y Convergencia.

La contienda terminó con una diferencia mínima entre ambos aspirantes. De acuerdo con los resultados definitivos, Calderón obtuvo 14 millones 916 mil 927 votos, mientras que López Obrador consiguió 14 millones 683 mil 96 sufragios. La ventaja del panista fue de apenas 233 mil 831 votos, equivalente a aproximadamente 0.56 puntos porcentuales.

El resultado provocó inconformidad entre los simpatizantes de López Obrador, quien denunció irregularidades y sostuvo que existió un fraude para impedir su llegada a la Presidencia. Las protestas se extendieron durante varias semanas y el conflicto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de resolver las impugnaciones.

Finalmente, el 5 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral declaró válida la elección y reconoció a Felipe Calderón como presidente electo. El panista asumió el cargo el 1 de diciembre de ese año, en medio de un ambiente de confrontación política por los resultados.

Pese a sus recientes declaraciones, Vicente Fox ha rechazado la versión de que Calderón llegó al poder mediante un fraude electoral. Por ello, su reconocimiento de haber trabajado para favorecer al PAN no demuestra por sí solo que se haya alterado el resultado de las votaciones.