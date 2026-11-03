¿Ahora cuesta $24 el kilo de tortilla en CDMX? Estas son las colonias donde aumentó

El kilo de tortilla ya alcanza los 24 pesos en algunas colonias de la CDMX./Especial

El aumento ya se refleja en establecimientos de Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuauhtémoc. Aunque el promedio de la capital todavía ronda los 22 pesos, algunos negocios ya venden el kilo hasta en 24 pesos

El precio de uno de los alimentos básicos de los mexicanos volvió a encender las alertas. En algunas colonias de la Ciudad de México, las tortillerías comenzaron a vender el kilo hasta en 24 pesos, luego de que varios establecimientos ajustaran sus tarifas durante la última semana de octubre.

El incremento no se aplica de manera general en todas las alcaldías, pero ya se reporta en puntos de Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuauhtémoc. Mientras algunos negocios mantienen sus precios anteriores, otros ya cobran entre uno y dos pesos más por kilo.

En Pueblo Nuevo, Magdalena Contreras, el precio reportado llegó a 24 pesos./@pixabay

¿En qué alcaldías de CDMX cuesta más el kilo de tortilla?

Entre los establecimientos que reportaron ajustes se encuentra uno de Pueblo Nuevo, en Magdalena Contreras, donde el kilo llegó a 24 pesos. En la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, se vende en 23 pesos, mientras que en Pedregal de San Nicolás, Tlalpan, también alcanza los 24 pesos.

Sin embargo, el promedio de la capital todavía se encuentra por debajo de esas cifras. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio promedio registrado en la Ciudad de México fue de 21.69 pesos por kilo al 30 de octubre de 2026. Esto significa que el costo depende del establecimiento y de la colonia.

En la colonia Doctores, Cuauhtémoc, el kilo se vende en 23 pesos./@pixabay

¿Por qué subió el precio de la tortilla y cuánto podría costar?

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), explicó que uno de los factores detrás del aumento es el encarecimiento de la harina de maíz. Según detalló, desde abril el insumo se comercializa en alrededor de 550 pesos por tonelada, por lo que algunos negocios que tenían acuerdos con precios anteriores comenzaron a enfrentar mayores costos al renovar sus compras.