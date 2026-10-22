La inflación anual llegó a 3.62% durante la primera quincena de octubre

La inflación en México volvió a subir durante la primera quincena de octubre de 2026 y encendió las alertas sobre el costo de vida. El indicador alcanzó una tasa anual de 3.62%, por encima del 3.45% registrado al cierre de septiembre, en un contexto de aumentos en distintos productos y servicios.

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El repunte podría repercutir en el gasto cotidiano de las familias, especialmente si el encarecimiento de la energía y otros insumos se traslada a los costos de producción y distribución de alimentos. Entre los productos que generan preocupación se encuentra la tortilla, uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana. Sin embargo, el aumento de la inflación no significa que su precio vaya a subir de manera automática.

El precio de la tortilla podría resentir el aumento de costos./istock

¿Por qué podría subir el precio de la tortilla?

El analista financiero Roberto Aguilar explicó que el incremento de la inflación estuvo relacionado principalmente con el fin de los subsidios temporales a las tarifas eléctricas que se aplican durante la temporada de calor en algunas regiones del país.

Además de la electricidad, entre los productos y servicios que registraron aumentos se encuentran el transporte aéreo, el tomate verde, los servicios profesionales, la vivienda propia y el gas doméstico LP. Estas variaciones presionan el gasto de los hogares y pueden repercutir en las actividades económicas que dependen de la energía y el transporte.

Aguilar advirtió que el encarecimiento de los energéticos y otros componentes de la cadena productiva podría generar efectos en otros productos de consumo diario, incluida la tortilla. No obstante, hasta la información disponible en el reporte no se había confirmado un incremento generalizado en su precio ni una fecha para un posible ajuste.

¿Qué pasará con la inflación y el precio de los alimentos?

Otro factor que preocupa a los especialistas es la depreciación del peso mexicano. De acuerdo con Aguilar, la moneda perdió alrededor de 6% de su valor durante septiembre, lo que eliminó las ganancias acumuladas y revirtió parte del alivio que había ofrecido un tipo de cambio por debajo de los 17 pesos por dólar.

Un peso más débil puede encarecer ciertos productos e insumos importados, aunque el impacto depende de cada sector y de las condiciones del mercado. En el caso de los alimentos, el precio final también está sujeto a factores como los costos de producción, la distribución, la disponibilidad de materias primas y las decisiones de los comerciantes.

La depreciación del peso mexicano añade presión al escenario inflacionario./istock

Sobre la política monetaria, el analista señaló que el comportamiento de los precios podría influir en las decisiones del Banco de México respecto a las tasas de interés. Aunque las expectativas citadas en el reporte apuntaban a que la inflación no superaría el 4% al cierre de 2026, la evolución de los próximos meses será determinante.