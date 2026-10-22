¿Cómo funciona el arma de rayos de calor que EU busca probar contra migrantes en la frontera con México?

Su posible uso contra personas genera dudas sobre la seguridad y los límites de la fuerza / Magnific

El Pentágono autorizó al usar un dispositivo militar que provoca una intensa sensación de ardor en la piel

Estados Unidos abrió la puerta a probar una nueva tecnología para sus operativos fronterizos: un arma militar conocida como “rayo de calor”, diseñada para provocar una sensación intensa de ardor y obligar a las personas a alejarse del área donde se dirige el dispositivo.

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De acuerdo con información publicada por CNN el 21 de octubre de 2026, el Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar el Sistema de Denegación Activa (ADS) y desarrollar estrategias para su posible utilización en la frontera sur estadounidense. La autorización fue concedida mediante un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Sin embargo, la medida corresponde por el momento a una fase de pruebas.

Estados Unidos abrió la puerta a probar una nueva tecnología para sus operativos fronterizos / Magnific

¿Qué es el arma de rayos de calor y cómo funciona?

El Sistema de Denegación Activa es un dispositivo de energía dirigida desarrollado con fines militares para dispersar multitudes o mantener a las personas alejadas de determinadas zonas sin recurrir a municiones convencionales.

Su funcionamiento se basa en la emisión de un haz invisible de ondas electromagnéticas de aproximadamente 95 gigahercios, capaz de alcanzar cerca de un kilómetro, según información militar estadounidense.

Cuando la energía entra en contacto con la piel, produce un calentamiento superficial que genera una sensación intensa de ardor. La incomodidad provoca una reacción instintiva: alejarse del punto donde incide el haz.

A diferencia de un láser convencional, el ADS utiliza ondas milimétricas para producir este efecto térmico. De acuerdo con información difundida por las autoridades militares estadounidenses, la sensación disminuye cuando la persona sale del área de exposición.

Aunque el sistema se clasifica como un arma no letal, esto no significa que esté libre de riesgos. Su posible utilización requiere considerar las condiciones de exposición, las características del entorno y las consecuencias que una reacción de huida podría provocar.

El “rayo de calor” fue diseñado para provocar una sensación intensa de ardor en la piel de las personas / Magnific

¿Estados Unidos utilizará esta arma contra migrantes?

La autorización del Pentágono contempla evaluar el dispositivo para un posible uso en operaciones de seguridad fronteriza, incluidas situaciones de control de multitudes.

El Departamento de Seguridad Nacional tendrá la responsabilidad de realizar las pruebas y desarrollar las tácticas para una eventual utilización. Según los reportes sobre el memorando, el préstamo del sistema está previsto por siete meses, con la posibilidad de solicitar una extensión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señaló a CNN que continúa evaluando nuevas tecnologías para fortalecer sus capacidades operativas.

El Departamento de Seguridad Nacional desarrolla estrategias para su posible utilización en la frontera / Magnific

¿Qué riesgos tiene el arma de calor para las personas migrantes?

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con las condiciones en las que podría emplearse el dispositivo. En algunos sectores fronterizos existen ríos, barreras físicas y terrenos complicados que pueden dificultar el desplazamiento. Si una persona intenta escapar de la sensación de ardor en un lugar de riesgo, podría exponerse a caídas, accidentes o situaciones que requieran un rescate.

También existen preocupaciones sobre la posibilidad de lesiones y sobre los criterios que deberían regular el uso de una tecnología diseñada para provocar dolor con el propósito de dispersar personas. Por ello, el debate no se limita a los efectos físicos del haz, sino que incluye las circunstancias de su utilización, la proporcionalidad de la fuerza y las responsabilidades de las autoridades.

La autorización para probar el sistema tampoco resuelve por sí misma las dudas jurídicas y humanitarias que plantea su eventual despliegue en la frontera con México.

Estados Unidos también desarrolla armas láser contra drones

El interés estadounidense en nuevas tecnologías fronterizas incluye otros dispositivos, aunque sus funciones son diferentes. En abril de 2026, el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA) alcanzaron un acuerdo relacionado con operaciones de tecnología antidrones, después de incidentes que generaron preocupaciones por la seguridad del espacio aéreo cercano a la frontera.