Paris Jackson acudió a los tribunales para solicitar una transferencia de 600 millones de dólares al fideicomiso familiar./Especial

La hija del Rey del Pop acudió a los tribunales para pedir que una parte de la fortuna de su padre llegue al fideicomiso familiar que comparte con sus hermanos. Los administradores rechazan sus acusaciones y aseguran que existen asuntos legales pendientes

A más de 17 años de la muerte de Michael Jackson, la disputa por su millonaria herencia continúa. Esta vez, su hija Paris Jackson presentó una petición ante un tribunal de Los Ángeles para solicitar que se transfieran 600 millones de dólares al fideicomiso familiar destinado a ella y a sus hermanos, Prince y Bigi.

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El documento fue presentado el 29 de octubre de 2026 y señala que el patrimonio del cantante cuenta con recursos suficientes para realizar esa transferencia. Sin embargo, Paris acusa a los responsables de administrar la fortuna de no cumplir con las disposiciones establecidas por su padre y de mantener el control sobre el dinero que reciben los beneficiarios.

Michael Jackson murió en junio de 2009 y dejó como beneficiarios a sus tres hijos./Especial

¿Por qué Paris Jackson reclama 600 millones de dólares de la herencia de su padre?

La petición está dirigida contra John Branca, abogado y uno de los albaceas encargados de administrar el patrimonio de Michael Jackson. Paris sostiene que el fideicomiso familiar, creado para beneficiar a los tres hijos del cantante, continúa sin recibir los recursos que deberían destinarse a él.

Para respaldar su solicitud, la joven señala que el patrimonio acumuló más de 2 mil 500 millones de dólares en ingresos brutos hasta diciembre de 2024. Además, un informe financiero de ese periodo habría registrado alrededor de 850 millones de dólares en efectivo y activos líquidos. Según sus abogados, cerca de 600 millones podrían transferirse después de considerar las obligaciones pendientes.

Prince, Paris y Bigi Jackson forman parte del fideicomiso creado por el cantante./Especial

¿Qué respondió la administración de Michael Jackson?

Los representantes del patrimonio rechazaron las acusaciones y defendieron el trabajo de los albaceas. Explicaron que todavía existen asuntos legales y fiscales sin resolver que impiden financiar por completo el fideicomiso y la fundación benéfica contemplada por el cantante.