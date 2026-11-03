¿Dónde ver GRATIS a Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán? Estas son las fechas

Gloria Trevi se presentará el 15 de noviembre en la Feria de la Mezclilla./Especial

La Feria Internacional de la Mezclilla 2026 llegará a Nextlalpan, Estado de México, con 10 días de conciertos gratuitos, venta de ropa, comida y juegos mecánicos. Te contamos cuándo se presentará cada artista

La música y las compras se combinarán en la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, que tendrá como invitados a figuras como Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán, Gabito Ballesteros. El evento celebrará su edición número 28 con una cartelera de 10 conciertos y actividades para toda la familia

La feria se realizará del 13 al 22 de noviembre tendrá como sede el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en Nextlalpan, Estado de México. Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán encontrar prendas elaboradas por productores locales, antojitos mexicanos y juegos mecánicos. Lo mejor es que el acceso general será gratuito.

Santa Fe Klan llegará al Teatro del Pueblo el 20 de noviembre./Especial

Artistas que se presentarán gratis

El Teatro del Pueblo tendrá una presentación gratuita estelar por cada día de la feria. La cartelera reúne distintos géneros musicales, desde pop y rap hasta regional mexicano, cumbia y baladas.

Estos son los artistas anunciados y las fechas en las que se presentarán: 13 de noviembre: El Mimoso. 14 de noviembre: Gabito Ballesteros. 15 de noviembre: Gloria Trevi. 16 de noviembre: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho. 17 de noviembre: Guardianes del Amor. 18 de noviembre: Diego Morán. 19 de noviembre: Los Yaguarú. 20 de noviembre: Santa Fe Klan. 21 de noviembre: Alejandra Guzmán. 22 de noviembre: Horóscopos de Durango.

Los visitantes también podrán comprar prendas elaboradas por productores locales./Especial

¿Qué más habrá y cuánto costarán los juegos mecánicos?

Además de la música, los visitantes encontrarán puestos de productores de Nextlalpan con pantalones, camisas, vestidos, chamarras, faldas, shorts y blusas de mezclilla. La oferta también incluirá comida típica, antojitos y juegos mecánicos.