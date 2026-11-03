La música y las compras se combinarán en la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, que tendrá como invitados a figuras como Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán, Gabito Ballesteros. El evento celebrará su edición número 28 con una cartelera de 10 conciertos y actividades para toda la familia
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La feria se realizará del 13 al 22 de noviembre tendrá como sede el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en Nextlalpan, Estado de México. Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán encontrar prendas elaboradas por productores locales, antojitos mexicanos y juegos mecánicos. Lo mejor es que el acceso general será gratuito.
Artistas que se presentarán gratis
El Teatro del Pueblo tendrá una presentación gratuita estelar por cada día de la feria. La cartelera reúne distintos géneros musicales, desde pop y rap hasta regional mexicano, cumbia y baladas.
Estos son los artistas anunciados y las fechas en las que se presentarán:
13 de noviembre: El Mimoso.
14 de noviembre: Gabito Ballesteros.
15 de noviembre: Gloria Trevi.
16 de noviembre: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.
17 de noviembre: Guardianes del Amor.
18 de noviembre: Diego Morán.
19 de noviembre: Los Yaguarú.
20 de noviembre: Santa Fe Klan.
21 de noviembre: Alejandra Guzmán.
22 de noviembre: Horóscopos de Durango.
¿Qué más habrá y cuánto costarán los juegos mecánicos?
Además de la música, los visitantes encontrarán puestos de productores de Nextlalpan con pantalones, camisas, vestidos, chamarras, faldas, shorts y blusas de mezclilla. La oferta también incluirá comida típica, antojitos y juegos mecánicos.
Aunque la entrada a la feria no tendrá costo, quienes quieran subir a las atracciones deberán comprar una pulsera de 90 pesos, que permitirá utilizar los juegos durante una jornada completa. Los precios de las prendas dependerán de cada expositor.