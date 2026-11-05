¡Caos en la frontera! En Tijuana aseguran a más de 30 personas por esta escandalosa razón

Autoridades de Tijuana aseguraron a 32 personas por facilitar el ingreso irregular de vehículos a las filas fronterizas./especial

Los involucrados presuntamente facilitaban el ingreso irregular de automovilistas a las filas para cruzar a Estados Unidos

Un operativo de vigilancia en las inmediaciones de las garitas de Tijuana, Baja California, dejó como resultado el aseguramiento de 32 personas señaladas por presuntamente facilitar que automovilistas se metieran a las filas vehiculares para cruzar a Estados Unidos. La intervención respondió a reportes ciudadanos sobre esta práctica, que altera el orden de espera y provoca inconformidad entre quienes aguardan su turno.

Los llamados “gaviotones” permiten que algunos automovilistas se incorporen a las filas sin respetar el orden de llegada./especial

De acuerdo con información publicada por San Diego Red el 30 de octubre de 2026, el director general de Policía y Tránsito Municipal, David García Barraza, informó que el despliegue se realizó durante la semana anterior. Las personas señaladas presuntamente intervenían para permitir el paso de vehículos mediante acuerdos o negocios con algunos conductores.

Los 32 asegurados fueron presentados ante un juez municipal, quien revisaría las conductas atribuidas a cada uno. Las autoridades precisaron que se trató de distintas faltas administrativas, por lo que el procedimiento no equivale a una detención por delitos ya acreditados.

¿Quiénes son los “gaviotones” de las garitas de Tijuana?

En los cruces fronterizos de Tijuana, el término “gaviotones” se utiliza para identificar a las personas que facilitan que otros automovilistas se incorporen a las filas sin respetar el orden establecido. En algunos casos, los conductores consiguen avanzar con ayuda de terceros, en lugar de formarse detrás de los vehículos que llegaron antes.

Esta práctica genera molestias entre quienes esperan para cruzar, pues modifica los tiempos de espera y puede provocar discusiones entre automovilistas. El problema cobra mayor relevancia en los accesos de San Ysidro y Otay, donde diariamente se concentran numerosos vehículos que buscan ingresar a Estados Unidos.

Registran una alta concentración de vehículos que buscan cruzar a Estados Unidos./especial

Durante los periodos de mayor demanda, las filas pueden extenderse por varias horas. En ese contexto, las incorporaciones irregulares representan un motivo adicional de inconformidad para quienes respetan los accesos y esperan su turno.

Autoridades de Tijuana advierten que continuarán los operativos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Alejandro Avilés Amezcua, señaló que la corporación mantiene acciones para intervenir cuando recibe reportes sobre personas que facilitan el ingreso irregular de vehículos a las filas fronterizas.

El funcionario explicó que, cuando los señalamientos permiten identificar esta conducta, los involucrados pueden ser asegurados y presentados ante la instancia municipal correspondiente. También aclaró que las personas señaladas en estos casos no eran funcionarios públicos, sino particulares que presuntamente intervenían en el acceso de automovilistas.

Según las declaraciones recogidas por San Diego Red, Avilés Amezcua afirmó que, después del operativo, la práctica reportada disminuyó considerablemente. Añadió que la Policía Municipal atenderá nuevos casos cuando la ciudadanía presente denuncias.

Los asegurados fueron presentados ante un juez municipal por distintas faltas administrativas./especial

¿Cómo reportar a quienes se meten a las filas de las garitas?

Las autoridades municipales pidieron a los automovilistas reportar cualquier intento de alterar el orden de las filas o facilitar la incorporación irregular de vehículos. La intervención policial dependerá de los reportes y de la posibilidad de identificar a las personas involucradas.

Por su parte, respetar los accesos establecidos y organizar con anticipación el tiempo de traslado puede ayudar a evitar conflictos y retrasos adicionales. Hasta el momento, la información difundida no detalla la identidad de las 32 personas aseguradas ni las sanciones individuales que pudo determinar el juez municipal.