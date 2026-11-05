¡Terror en el aire! Alertas de bomba afectan a más de 10 vuelos en Europa

Algunos aviones fueron desviados y uno recibió escolta militar, mientras las autoridades realizaron inspecciones para descartar riesgos

Una serie de amenazas de bomba contra vuelos comerciales en Europa provocó preocupación entre pasajeros, aerolíneas y autoridades aeroportuarias. De acuerdo con reportes difundidos sobre los incidentes, más de una decena de vuelos recibieron alertas relacionadas con la posible presencia de explosivos, lo que obligó a activar protocolos de seguridad en distintos países del continente.

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Las amenazas afectaron operaciones de compañías como Aer Lingus, Finnair y Ryanair, cuyos aviones fueron sometidos a revisiones especiales. En algunos casos, las tripulaciones tuvieron que modificar sus rutas para aterrizar en aeropuertos alternativos, mientras que otras aeronaves continuaron hasta sus destinos originales bajo medidas de seguridad adicionales.

Más de 10 vuelos en Europa recibieron alertas por posibles explosivos / Magnific

¿Qué pasó con los vuelos que recibieron amenazas de bomba en Europa?

Uno de los incidentes más relevantes involucró a un avión de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín, Irlanda, y Roma, Italia. La aeronave, un Airbus A320 que transportaba a 151 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, recibió una alerta de bomba durante el trayecto, por lo que se tomó la decisión de desviarla hacia territorio francés.

El avión aterrizó sin contratiempos en la base aérea militar de Évreux, Francia, donde se desplegó un operativo de seguridad. Los ocupantes fueron trasladados a una zona protegida mientras los equipos especializados revisaban la aeronave y buscaban posibles objetos sospechosos. El desvío permitió que las autoridades realizaran las inspecciones correspondientes fuera de un aeropuerto comercial con mayor concentración de pasajeros.

Otro caso ocurrió con un vuelo de Finnair que viajaba de Helsinki a Roma. Tras recibirse una amenaza, la aeronave fue escoltada por aviones de combate de la Fuerza Aérea italiana hasta su llegada al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci-Fiumicino, donde se activaron los procedimientos de revisión. Un segundo vuelo de la misma aerolínea, que tenía como destino Viena, también recibió una alerta, aunque logró aterrizar sin incidentes.

Un avión de Aer Lingus fue desviado hacia una base militar en Francia / Magnific

Ryanair activa protocolos de emergencia por amenazas de bomba

Las alertas también alcanzaron a tres vuelos de Ryanair que se dirigían a Bulgaria desde distintas ciudades europeas. Las aeronaves procedían de Madrid, Copenhague y Londres, y sus tripulaciones tuvieron que seguir instrucciones especiales después de que se notificaran las posibles amenazas.

De acuerdo con los reportes, los vuelos procedentes de Madrid y Copenhague aterrizaron en Sofía, mientras que el avión que salió de Londres fue desviado hacia Plovdiv, otra ciudad de Bulgaria. En los aeropuertos se desplegaron equipos de seguridad encargados de inspeccionar las aeronaves y verificar que no existieran riesgos para los pasajeros.

Las autoridades búlgaras informaron que, tras realizar las revisiones correspondientes, no se encontraron artefactos explosivos en los vuelos inspeccionados. Esto permitió descartar la presencia de bombas en esos casos, aunque las alertas obligaron a modificar las operaciones habituales y aplicar medidas preventivas.

Autoridades europeas inspeccionaron aeronaves tras las amenazas de bomba / Magnific

¿Encontraron bombas en los aviones que recibieron las amenazas?

Hasta el momento, no se ha confirmado el hallazgo de explosivos en los incidentes descritos. Las inspecciones realizadas en Bulgaria arrojaron resultados negativos, mientras que en otros aeropuertos se aplicaron protocolos de revisión para garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.

Las amenazas de bomba son tratadas como situaciones de alto riesgo, incluso cuando no existe evidencia inmediata de que haya un artefacto a bordo. Por esa razón, las aerolíneas y autoridades pueden ordenar desvíos, inspecciones de equipaje, evacuaciones preventivas o el acompañamiento de aeronaves militares, dependiendo de las circunstancias.

También se reportaron alertas relacionadas con vuelos y aeropuertos de Polonia, Bélgica, Austria y República Checa, donde se movilizaron equipos especializados. Sin embargo, todavía no está confirmado que todos los incidentes formen parte de una misma operación o que las amenazas tengan un origen común.

¿Por qué hubo tantas amenazas de bomba en vuelos europeos?

La situación registrada este jueves no sería un hecho aislado, ya que durante los días 2 y 3 de noviembre también se reportaron amenazas contra vuelos comerciales de distintas compañías, entre ellas Wizz Air, Ryanair, SAS y LOT Polish Airlines.

En esos episodios, las autoridades realizaron inspecciones y descartaron la presencia de explosivos en las aeronaves revisadas. La repetición de las alertas ha generado preocupación por la posibilidad de que se trate de amenazas coordinadas, aunque no existen elementos confirmados que permitan establecer una relación entre todos los casos.