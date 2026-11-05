La justicia confirmó que recibirá una pena de prisión y fijó la audiencia de sentencia para el 9 de noviembre / Especial

El actor británico y exesposo de Katy Perry fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales por un tribunal de Londres

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue declarado culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual, luego de un juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El veredicto representa un giro definitivo en el proceso judicial contra el también presentador, quien durante años fue una de las figuras más conocidas de la televisión británica y alcanzó fama internacional por sus películas en Hollywood.

Después de aproximadamente cuatro semanas de juicio, un jurado determinó por unanimidad que Brand era culpable de cuatro de los siete cargos que enfrentaba. Sin embargo, también fue absuelto de dos acusaciones de violación y una de intento de agresión indecente, por lo que la resolución distingue entre los delitos acreditados y aquellos por los que no fue condenado.

El actor había rechazado todas las acusaciones y sostuvo durante el procedimiento que sus encuentros sexuales fueron consensuados o que las denuncias presentaban versiones equivocadas de los acontecimientos. La fiscalía, por su parte, presentó testimonios y evidencias relacionadas con hechos ocurridos entre 2004 y 2009, periodo en el que Brand consolidaba su carrera en los medios de comunicación y el entretenimiento.

Russell Brand fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales en Londres / Especial

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Russell Brand?

Una de las principales preguntas tras conocerse el veredicto es cuánto tiempo podría pasar Russell Brand en prisión. El juez Joel Bennathan informó que el actor recibirá una condena de cárcel, aunque todavía no se ha determinado públicamente la duración exacta de la pena.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía Metropolitana de Londres, la audiencia en la que se dará a conocer su sentencia está programada para el lunes 9 de noviembre de 2026, nuevamente en el Tribunal de la Corona de Southwark. Será entonces cuando se establezca el castigo correspondiente a los cuatro delitos por los que fue declarado culpable.

El actor británico conocerá su sentencia el próximo 9 de noviembre / Especial

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

El proceso judicial estuvo relacionado con siete cargos correspondientes a denuncias de seis mujeres. Después de escuchar los testimonios y analizar las pruebas, el jurado determinó que cuatro de los hechos constituían delitos, mientras que en los otros tres emitió veredictos absolutorios.

Entre los hechos por los que fue declarado culpable se encuentra la violación de una joven de 21 años en 2009, a quien había conocido después de una presentación de comedia en el Hammersmith Apollo de Londres. También fue condenado por tres agresiones sexuales relacionadas con mujeres que trabajaban en distintos espacios de la industria del entretenimiento.

Los otros delitos acreditados incluyen una agresión sexual contra una trabajadora de MTV en 2004, otra contra una empleada de una estación de radio en 2005 y una tercera contra una trabajadora vinculada a Channel 4 en 2009. Los hechos ocurrieron en diferentes lugares, incluidos espacios de trabajo y una propiedad del actor.

Brand alcanzó fama internacional por sus películas y programas de televisión / Especial

¿Cómo comenzó la investigación contra Russell Brand?

Las investigaciones cobraron fuerza en septiembre de 2023, después de que se difundieran denuncias públicas sobre presuntas conductas sexuales del comediante. A partir de entonces, la Policía Metropolitana de Londres inició las diligencias correspondientes y recibió testimonios de distintas mujeres que denunciaron hechos ocurridos años atrás.

Según el informe oficial, los investigadores entrevistaron a más de 100 testigos, recopilaron más de 400 declaraciones y revisaron aproximadamente 1,400 documentos. Debido al tiempo transcurrido desde los acontecimientos, las autoridades tuvieron que reconstruir cronologías y revisar registros históricos para reunir elementos que permitieran presentar el caso ante los tribunales.

La investigación incluyó materiales relacionados con las actividades profesionales del actor, entre ellos entrevistas, presentaciones televisivas, libros y otros registros públicos, con el objetivo de contrastar las declaraciones y establecer las circunstancias de cada denuncia.

¿Quién es Russell Brand, el actor que estuvo casado con Katy Perry?

Russell Brand nació el 4 de junio de 1975 en Inglaterra y comenzó a destacar como comediante y presentador de televisión a principios de los años 2000. Su estilo provocador y sus comentarios sobre temas sociales y personales lo convirtieron en una figura popular dentro de la televisión británica.

Uno de sus primeros proyectos de mayor reconocimiento fue Celebrity Big Brother's Big Mouth, programa que impulsó su presencia en la industria del entretenimiento. Posteriormente, participó en producciones radiofónicas y desarrolló espectáculos de comedia en vivo que le permitieron ampliar su audiencia.

Su salto a Hollywood llegó con películas como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur, títulos con los que ganó reconocimiento fuera del Reino Unido.

En el ámbito personal, también fue conocido por su matrimonio con la cantante estadounidense Katy Perry, con quien se casó en octubre de 2010. La relación terminó poco después y el divorcio fue anunciado a finales de 2011, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la vida sentimental de ambos artistas.

Las polémicas que marcaron la carrera de Russell Brand

Antes del proceso judicial por delitos sexuales, Russell Brand ya había protagonizado distintas controversias públicas. Una de las más conocidas ocurrió en 2008, cuando participó junto con el presentador Jonathan Ross en una serie de mensajes telefónicos ofensivos dirigidos al actor Andrew Sachs.

El episodio, conocido como Sachsgate, provocó numerosas quejas contra la BBC y terminó con la salida de Brand de su programa radiofónico. Aunque el comediante ofreció disculpas por lo ocurrido, la polémica marcó una etapa importante de su carrera en los medios británicos.

Años después, Brand comenzó a enfocar su actividad profesional en contenidos relacionados con la espiritualidad, el bienestar, la política y las críticas a las instituciones. También desarrolló una comunidad digital mediante podcasts, videos y plataformas de suscripción.