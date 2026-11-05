El actor ha rechazado los señalamientos y su defensa también denunció un supuesto intento de extorsión / Especial

La representación legal de una modelo estadounidense busca que autoridades federales revisen una denuncia por presunta agresión sexual

El actor y cantante Vadhir Derbez vuelve a estar en el centro de una controversia legal luego de que se difundiera que los abogados de una modelo estadounidense solicitarían la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar una investigación por presuntos delitos sexuales. La petición surge después de que la denunciante cuestionara la actuación de las autoridades capitalinas encargadas de integrar el expediente.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la representación legal de la joven busca una audiencia con Ernestina Godoy Ramos, señalada en el reporte como titular de la FGR, para solicitar que se examine el desarrollo de las investigaciones. Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado las acusaciones y sostiene, mediante su defensa, que cuenta con elementos para contradecir la versión presentada en su contra.

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por presunta agresión sexual presentada en abril de 2026 / Especial

La controversia también incluye una denuncia por presunta extorsión de 350 mil dólares, presentada por los representantes del actor, quienes afirman que personas desconocidas habrían exigido dinero en relación con el procedimiento judicial. Ambos señalamientos corresponden a investigaciones distintas y ninguno constituye, por sí mismo, una declaración judicial de culpabilidad.

¿Por qué buscan llevar la denuncia contra Vadhir Derbez a la FGR?

La firma jurídica Vega Mac Gregor Arellano, encargada de representar a la denunciante, planteó solicitar la revisión federal de la carpeta de investigación debido a presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Según la versión de los abogados, la investigación local no habría sido desarrollada con la objetividad ni la perspectiva de género que consideran necesarias para esclarecer los hechos. Por ello, buscan que las autoridades federales evalúen el expediente y determinen si existen condiciones legales para intervenir en el procedimiento.

Los abogados de la denunciante buscan una reunión con la titular de la FGR / Especial

La solicitud de audiencia fue planteada para el 5 de noviembre de 2026, con acompañamiento de organizaciones civiles que respaldan a la denunciante. Sin embargo, pedir la intervención de la FGR no significa que la institución haya aceptado atraer la investigación, ya que cualquier decisión deberá ajustarse a las facultades y competencias previstas en la legislación.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El origen de la controversia se remonta al 2 de abril de 2026, cuando una modelo estadounidense de 19 años presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La joven señaló que habría sido víctima de una agresión sexual durante la grabación de un video musical en una locación de la alcaldía Coyoacán.

Según la versión atribuida a la denunciante, el actor la habría llevado a un camerino privado, donde presuntamente realizó acercamientos físicos sin su consentimiento. Después de los hechos denunciados, la joven acudió ante las autoridades y se iniciaron diligencias médicas y psicológicas para integrar la investigación. Se trata de señalamientos sujetos a investigación y no de hechos acreditados mediante una sentencia.

El caso se hizo público en mayo, cuando el propio Vadhir Derbez respondió a las acusaciones y sostuvo que contaba con elementos para demostrar que no había cometido los hechos señalados. Desde entonces, las partes han mantenido posturas distintas sobre lo ocurrido durante la grabación.

La defensa de Vadhir Derbez también denunció un presunto intento de extorsión / Especial

El hijo de Eugenio Derbez negó públicamente los señalamientos y aseguró que durante la filmación estuvo acompañado por integrantes del equipo de producción. Según su versión, existen testigos y material audiovisual que permitirían esclarecer lo ocurrido.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el actor declaró:

“Tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo que estar pasando por esto. No saben lo mal que les va a ir pasando y nada más quiero que todo esto se arregle y se clarifique”.