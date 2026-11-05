La empresa matriz de Facebook recurrirá a los mercados de deuda para financiar sus inversiones en infraestructura de IA

Meta Platforms anunció una emisión de bonos por 15 mil millones de dólares en el mercado estadounidense, con la que busca obtener recursos para financiar sus crecientes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial (IA). La operación contempla cinco tramos de deuda y refleja la necesidad de la compañía de conseguir capital para desarrollar centros de datos, ampliar su capacidad de cómputo y fortalecer sus servicios en la nube.

La empresa matriz de Facebook busca ampliar su infraestructura./META

La emisión forma parte de una tendencia entre las grandes empresas tecnológicas, que recurren cada vez más al financiamiento externo para sostener sus proyectos de IA. Aunque Meta había utilizado históricamente sus reservas de efectivo para financiar su crecimiento, ahora incrementa su participación en los mercados de deuda para cubrir inversiones de largo plazo.

¿Cómo será la emisión de bonos de Meta por 15 mil millones de dólares?

De acuerdo con un documento presentado ante el regulador, la operación incluye 3 mil 250 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2031 y un cupón de 5.85%, así como otros 3 mil 250 millones con vencimiento en 2033 y un cupón de 6.25%. La emisión está dividida en cinco tramos, aunque la información proporcionada detalla las condiciones de esos dos.

Esta no es la primera vez que la compañía recurre a este mecanismo. En abril de 2026 colocó bonos con grado de inversión por 25 mil millones de dólares, mientras que el año pasado realizó otra emisión por 30 mil millones. Con la nueva operación, Meta continúa ampliando sus fuentes de financiamiento para sostener sus proyectos tecnológicos.

Meta prevé invertir hasta 145 mil millones de dólares en gasto de capital durante 2026./istock

Meta planea invertir hasta 145 mil millones de dólares en IA

La búsqueda de recursos ocurre en medio de una expansión de los planes financieros de la empresa. Meta prevé un gasto de capital de entre 135 mil millones y 145 mil millones de dólares durante 2026, impulsado principalmente por sus inversiones en inteligencia artificial.

Además, días antes de anunciar la emisión de bonos, la compañía amplió sus planes para una posible captación de capital mediante acciones por 97 mil 500 millones de dólares. Estas operaciones muestran la magnitud de los recursos que busca reunir para desarrollar la infraestructura necesaria para sus proyectos de IA.

La deuda total de Meta alcanzó 83 mil 670 millones de dólares al cierre de septiembre de 2026./especial

¿Qué calificación recibió la deuda de Meta?

La agencia calificadora Moody's asignó una nota Aa3 a la nueva emisión de deuda. También señaló que espera que Meta conserve políticas financieras conservadoras y una posición de caja neta positiva, pese al incremento de sus inversiones en inteligencia artificial.