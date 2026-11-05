Su fallecimiento fue confirmado por la editora Consuelo Sáizar de la Fuente / Especial

El reconocido cronista, ensayista y editor dedicó más de cinco décadas al periodismo cultural y político

El periodismo y la cultura mexicana están de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Humberto Musacchio, reconocido periodista, escritor, cronista y editor, quien murió a los 83 años de edad. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, el comunicador se convirtió en una figura destacada de la prensa nacional gracias a sus trabajos sobre política, historia y cultura, además de su participación en importantes proyectos editoriales.

La noticia fue confirmada por la editora Consuelo Sáizar de la Fuente, quien utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje de despedida dirigido a los familiares y seres queridos del periodista. La publicación provocó muestras de reconocimiento hacia el autor, cuya obra constituye una referencia para quienes buscan conocer distintos episodios de la historia contemporánea de México.

Musacchio, quien nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora, destacó por su trabajo como cronista de la vida nacional y por su interés en documentar los acontecimientos políticos, sociales y culturales del país. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentra el Diccionario Enciclopédico de México, una de las obras que contribuyeron a consolidar su prestigio como investigador y divulgador.

El periodista dedicó más de cinco décadas a la crónica y la cultura mexicana / Redes Sociales

¿De qué murió Humberto Musacchio?

Aunque el fallecimiento de Humberto Musacchio fue confirmado públicamente, hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de su muerte. La información difundida únicamente señala que el periodista perdió la vida a los 83 años, sin proporcionar detalles sobre alguna enfermedad o complicación de salud.

La editora Consuelo Sáizar de la Fuente fue una de las primeras personas en expresar públicamente sus condolencias. A través de su cuenta de X, compartió un mensaje en el que recordó al escritor y manifestó su cercanía con su familia.

"Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados. A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos querido", escribió Sáizar de la Fuente.

Musacchio fue autor del Diccionario Enciclopédico de México / Redes Sociales

El mensaje refleja el reconocimiento que Musacchio recibió durante su carrera, especialmente entre periodistas, escritores, editores y promotores culturales que coincidieron con él en distintos espacios profesionales.

¿Quién fue Humberto Musacchio y cuál fue su trayectoria?

Humberto Musacchio nació en Ciudad Obregón, Sonora, y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no concluyó la carrera. Su interés por la escritura y la información lo llevó a incorporarse al periodismo profesional en 1969, actividad que mantuvo durante más de medio siglo.

A lo largo de su trayectoria trabajó en distintos medios de comunicación y ocupó cargos editoriales de relevancia. Fue jefe de redacción del periódico Unomásuno y colaboró con publicaciones nacionales como El Universal, Excélsior y El Financiero, donde abordó temas relacionados con la política, la cultura y los acontecimientos que marcaron al país.

En marzo de 2026 recibió un homenaje por su trayectoria periodística / Especial

También estuvo al frente de las revistas Kiosco y Mira, así como del suplemento cultural Comala. Su experiencia no se limitó a los medios impresos, pues participó en proyectos radiofónicos, entre ellos un programa de contenido cultural transmitido por Radio Red, además de escribir sobre política nacional para la revista Siempre!

Su trayectoria lo convirtió en un referente del periodismo cultural mexicano, particularmente por su capacidad para combinar la investigación histórica con la crónica y el análisis de los acontecimientos contemporáneos.

¿Qué libros escribió Humberto Musacchio?

Además de su trabajo periodístico, Musacchio desarrolló una extensa carrera como escritor y autor de obras de consulta. Una de sus publicaciones más representativas fue el Diccionario Enciclopédico de México, proyecto que reúne información sobre personajes, acontecimientos y aspectos fundamentales de la historia y la cultura nacional.

También elaboró diccionarios enciclopédicos dedicados al entonces Distrito Federal, así como a los estados de Guanajuato y Nayarit, con los que contribuyó a la documentación de la historia regional y al conocimiento de distintas expresiones culturales del país.

Entre sus libros destacan Ciudad quebrada (1985), Hojas del tiempo (1993) y Urbe fugitiva (2002), publicaciones en las que recopiló crónicas, relatos y reflexiones sobre diversos aspectos de la vida mexicana. A través de estas obras, el periodista mostró su interés por preservar testimonios y acontecimientos que ayudan a comprender la transformación social y política del país.

Otra de sus publicaciones relevantes fue ¿Quién es quién en la política mexicana?, un trabajo de consulta que reúne referencias sobre las trayectorias de numerosas figuras de la vida pública nacional. La obra se convirtió en una herramienta para periodistas, investigadores y lectores interesados en conocer los antecedentes de distintos personajes políticos.

Humberto Musacchio sobrevivió a la matanza de Tlatelolco de 1968

Uno de los episodios más significativos de la vida de Humberto Musacchio fue su experiencia como sobreviviente de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, acontecimiento que marcó profundamente la historia contemporánea de México.

El periodista fue testigo de una época caracterizada por importantes movimientos sociales y políticos, experiencias que influyeron en su interés por documentar la realidad nacional. Durante su trayectoria, dedicó numerosos trabajos a recuperar acontecimientos históricos y analizar las transformaciones que experimentó el país.

Su labor como cronista permitió conservar distintas perspectivas sobre la vida política y social mexicana, convirtiendo sus textos en materiales de consulta para quienes buscan comprender los procesos que han marcado a varias generaciones.