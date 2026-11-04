Participó en programas como Odisea Burbujas, ¡Anabel! y Derbez en Cuando

La televisión mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de María Alicia Delgado, actriz recordada por su participación en programas infantiles y de comedia que marcaron a distintas generaciones. La intérprete murió este miércoles 4 de noviembre de 2026 a los 77 años, según la información difundida por la periodista de espectáculos María Luisa Valdés Doria, conocida como Magüicha, quien también reveló que la artista enfrentaba un diagnóstico de cáncer.

La noticia generó reacciones entre quienes siguieron su trayectoria durante décadas, especialmente por sus personajes en producciones como ¡Anabel!, Odisea Burbujas, El tesoro del saber y Derbez en Cuando. Aunque durante sus últimos años mantuvo una presencia más discreta en televisión, Delgado continuó vinculada con proyectos artísticos y había hablado públicamente sobre las dificultades económicas y de salud que enfrentaba.

María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre de 2026 / Especial

¿De qué murió María Alicia Delgado?

De acuerdo con lo informado por María Luisa Valdés Doria, la actriz padecía cáncer antes de su fallecimiento. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de enfermedad que enfrentaba, el tiempo que llevaba bajo tratamiento ni si existieron otras complicaciones médicas relacionadas con su muerte.

La periodista compartió la noticia, lo que permitió conocer públicamente la situación de salud que atravesaba la intérprete. Aunque el diagnóstico de cáncer fue mencionado en el reporte, no se ha confirmado oficialmente que esta enfermedad haya sido la causa directa de su fallecimiento, por lo que será necesario esperar información adicional de sus familiares o representantes.

La muerte de Delgado representa una pérdida para la industria del entretenimiento nacional, particularmente para los seguidores de la comedia televisiva de las décadas de los ochenta y noventa, periodo durante el cual logró consolidarse como un rostro familiar para millones de espectadores.

La actriz fue recordada por su participación en el programa ¡Anabel! / Especial

¿Quién fue María Alicia Delgado y en qué programas participó?

María Alicia Delgado fue una actriz mexicana que desarrolló buena parte de su carrera en programas de televisión dirigidos al entretenimiento familiar. Su trayectoria comenzó a tomar fuerza durante la década de 1980, cuando el productor Enrique Segoviano la incorporó a diferentes proyectos que se convirtieron en referentes de la programación infantil.

Entre sus primeros trabajos destacados se encuentran Odisea Burbujas y El Tesoro del Saber, dos producciones que combinaron entretenimiento con contenidos educativos y que alcanzaron popularidad entre el público mexicano. Su participación en estos espacios le permitió desarrollar un estilo interpretativo que posteriormente trasladó a la comedia.

Uno de sus personajes más recordados fue la abuela del programa ¡Anabel!, donde compartió créditos con Anabel Ferreira. Gracias a este papel, la actriz consiguió conectar con el público mediante situaciones humorísticas y personajes entrañables que permanecieron en la memoria de los televidentes.

Televisa lamentó la muerte de la actriz mediante un mensaje en redes / Especial

Posteriormente, María Alicia Delgado también colaboró con Eugenio Derbez en Derbez en cuando, programa de comedia que amplió su reconocimiento entre nuevas generaciones. Su capacidad para adaptarse a diferentes formatos le permitió mantenerse activa dentro de la televisión mexicana a lo largo de varios años.

¿Por qué María Alicia Delgado continuaba trabajando pese a sus problemas de salud?

Durante sus últimos años, la actriz había compartido que seguía aceptando proyectos artísticos debido a sus necesidades económicas y los gastos relacionados con su atención médica. Aunque su presencia en la televisión ya no era tan frecuente como en décadas anteriores, Delgado buscaba mantenerse activa profesionalmente para cubrir sus compromisos personales y familiares.

En declaraciones previas también habló sobre su hijo, quien nació prematuramente y presenta una discapacidad auditiva. La actriz explicó que esta situación formaba parte de las responsabilidades familiares que debía atender, por lo que continuar trabajando representaba una necesidad importante en su vida cotidiana.

Estas circunstancias mostraron una faceta distinta de la intérprete, alejada de los personajes cómicos por los que era conocida. A pesar de las dificultades que había mencionado públicamente, Delgado continuó participando en producciones artísticas, manteniendo su vínculo con la profesión a la que dedicó gran parte de su vida.

Televisa despide a María Alicia Delgado con emotivo mensaje

Tras conocerse el fallecimiento de la actriz, Televisa publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para expresar sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores de María Alicia Delgado. La empresa compartió una fotografía de la intérprete y recordó el cariño que recibió del público durante su trayectoria.

"Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado @delgadomarialicia", publicó la televisora.