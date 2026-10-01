Un jurado de Nuevo México concluyó que la empresa realizó 43 millones de posibles infracciones relacionadas con declaraciones sobre privacidad, discurso de odio y desinformación

Un jurado de Santa Fe, Nuevo México, determinó este viernes que Meta Platforms engañó a residentes del estado en un caso relacionado con las acusaciones de que una consultora política vinculada con la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

La empresa supuestamente engañó a usuarios sobre sus prácticas de datos / Especial

El veredicto se produjo después de un juicio de dos semanas derivado de una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México en 2021, tres años después de que informes periodísticos revelaran que la firma Cambridge Analytica había recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros.

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Un portavoz de Meta afirmó que la empresa no estaba de acuerdo con el veredicto y que continuaría defendiéndose “contra los esfuerzos por distorsionar nuestro historial”.

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“Las plataformas de Meta son espacios para la libre expresión”, declaró el portavoz. “Tenemos el derecho de la Primera Enmienda de administrar esas plataformas de la manera que consideremos que sirve mejor a los intereses de nuestra comunidad. Esto significa priorizar la libertad de expresión, proteger la información de nuestros usuarios y darles control sobre sus datos”.

Durante una conferencia de prensa después de que se anunciara el veredicto, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que el caso mostró “con todo detalle la manera en que esta empresa juega rápido y sin respetar las reglas”.

El estado acusó a Meta de engañar a los habitantes de Nuevo México sobre la manera en que compartía los datos de los usuarios con terceros y aplicaba sus políticas relacionadas con el discurso de odio y la desinformación.

Nuevo México argumentó que Facebook no informó que vendía datos de sus usuarios a terceros y que permitía que contenido dañino se difundiera cuando hacerlo beneficiaba los resultados económicos de la empresa.

Un jurado determinó que 26 de las 29 declaraciones de Meta señaladas por el estado eran engañosas / Meta

Los miembros del jurado determinaron que 26 de las 29 declaraciones señaladas por el estado eran engañosas, incluidas afirmaciones relacionadas con los datos de los usuarios, el discurso de odio y la desinformación.

Sin embargo, rechazaron las acusaciones de que Meta hubiera engañado a los consumidores en declaraciones relacionadas con sus esfuerzos para eliminar contenido dañino y sus prácticas de verificación de datos.

Buscan la pena máxima

Ahora, el juez Francis Mathew deberá determinar las sanciones civiles después de que el jurado concluyera que hubo más de 43 millones de infracciones, con base en el número de personas afectadas por las declaraciones consideradas engañosas.

De acuerdo con la legislación de Nuevo México, Mathew puede imponer una sanción de hasta 5 mil dólares por cada infracción.

El caso está relacionado con las acusaciones sobre los datos de millones de usuarios de Facebook obtenidos por Cambridge Analytica / Especial

Torrez señaló que su oficina está evaluando cuánto solicitará, pero que buscará la pena máxima con base en las conclusiones del jurado.

El estado también solicitará a Mathew que ordene a Meta realizar cambios, que podrían incluir correcciones a declaraciones anteriores consideradas falsas, así como una auditoría sobre la manera en que la empresa administra los datos de los usuarios, indicó Torrez.

Detallan las declaraciones consideradas engañosas

La demanda presentada por el estado se centró en declaraciones específicas, incluidas algunas realizadas por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, así como publicaciones del blog de la compañía.

Nuevo México argumentó que esas declaraciones llevaron a las personas a creer que tenían control sobre la información personal que compartían en el sitio, o que Facebook contaba con políticas generales para abordar el discurso de odio o la desinformación.

Según el estado, Meta vendía los datos a aplicaciones de terceros, como aquella utilizada por Cambridge Analytica, y contaba con excepciones a sus políticas para determinados usuarios.

Los abogados de Meta argumentaron durante el juicio que las declaraciones señaladas habían sido seleccionadas de manera parcial y que ignoraban el contexto importante incluido en las mismas afirmaciones, en las que la compañía había reconocido en repetidas ocasiones que su manejo de la desinformación o de los problemas de privacidad no era perfecto.

Meta también negó que venda la información de sus usuarios. Reuters siguió el juicio a través de Courtroom View Network.

Otro caso en Nuevo México

El veredicto representa la segunda ocasión en seis meses en que un jurado de Santa Fe analiza una demanda presentada por el estado de Nuevo México contra Meta Platforms.

En el primer juicio, que terminó en marzo, un jurado de Santa Fe determinó que Meta había engañado a los usuarios sobre la seguridad de los jóvenes en sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, y ordenó a la empresa pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles.

Después de una segunda fase de ese juicio, un juez ordenó a la compañía pagar 567 millones de dólares a un fondo de Nuevo México destinado a la salud mental de adolescentes y estableció que Meta debía implementar medidas para proteger a los usuarios adolescentes de Facebook e Instagram en el estado.

Unas semanas después de la resolución del juez, Meta alcanzó un acuerdo general con 47 estados de Estados Unidos, Washington D. C. y territorios estadounidenses, mediante el cual acordó pagar un máximo de aproximadamente 16 mil 700 millones de dólares para resolver las acusaciones de que había diseñado Facebook e Instagram para generar adicción en niños pequeños.

Como parte de ese acuerdo, la empresa aceptó pagar a varios estados que habían demandado a la compañía por violaciones a la privacidad relacionadas con Cambridge Analytica un total de 459 millones de dólares para resolver esos casos.