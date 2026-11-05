¿Por qué Sasha Sokol rechazó la disculpa de Luis de Llano? Llevará su caso a una instancia penal

La artista anuncia que contará con representación legal especializada en materia penal / Especial

La cantante aseguró que el video difundido por el productor no corresponde al texto ordenado por la justicia

La controversia entre Sasha Sokol y Luis de Llano sumó un nuevo capítulo después de que la cantante rechazara públicamente el video en el que el productor ofreció una disculpa relacionada con la sentencia civil por daño moral. A través de un comunicado, la exintegrante de Timbiriche aseguró que el mensaje difundido no cumple con los términos establecidos por las autoridades judiciales y anunció que incorporará abogados especializados en materia penal a su equipo legal.

La respuesta de la artista llegó después de que comenzara a circular una grabación publicada en un canal de YouTube identificado como Cumplimiento Luis de Llano, donde el productor reconoció su responsabilidad civil y solicitó perdón a la intérprete. Sin embargo, la cantante sostuvo que el contenido omitió aspectos fundamentales de la disculpa que, según explicó, quedó establecida judicialmente desde enero de 2026.

Sasha Sokol rechazó la disculpa pública difundida por Luis de Llano / Especial

¿Por qué Sasha Sokol rechazó la disculpa pública de Luis de Llano?

La cantante utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el video que comenzó a difundirse durante las últimas horas. En su mensaje, cuestionó que el productor presentara la grabación como un cumplimiento de la sentencia cuando, de acuerdo con su postura, no contiene el reconocimiento expresamente ordenado por el tribunal.

Sokol comenzó su comunicado con las siguientes palabras:

“Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí. Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”.

La declaración contradice la interpretación presentada en el video, donde Luis de Llano afirmó que su mensaje respondía al cumplimiento de las medidas judiciales. Para la cantante, no basta con ofrecer una disculpa general o reconocer la responsabilidad civil, sino que es necesario respetar el contenido específico establecido en la resolución.

Luis de Llano publicó un mensaje en YouTube relacionado con la sentencia civil / Especial

La diferencia entre ambas posturas resulta relevante porque el procedimiento judicial no solamente contempla la publicación de una disculpa, sino el cumplimiento de las condiciones determinadas por las autoridades.

¿Qué debía reconocer Luis de Llano en su disculpa a Sasha Sokol?

Uno de los puntos centrales del comunicado es la explicación que ofrece Sasha Sokol sobre el contenido que, según ella, debía incluir la disculpa pública. La cantante señaló que el texto ordenado judicialmente contempla el reconocimiento de que la relación comenzó cuando ella tenía 14 años, así como la diferencia de poder existente entre ambos.

“La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices”.

La intérprete también destacó que el mensaje publicado por el productor omitió estos elementos, pese a que considera que forman parte esencial de la resolución judicial. En particular, subrayó la importancia de dejar claro que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido.

Sasha Sokol anunció que contará con abogados especializados en materia penal / Especial

El caso se remonta a la relación que Sasha Sokol mantuvo con Luis de Llano durante la década de los años 80, cuando ella era menor de edad y él un adulto. Años después, las declaraciones públicas del productor sobre ese vínculo llevaron a la cantante a emprender una demanda civil por daño moral.

Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de incumplir nuevamente la sentencia

Además de rechazar el contenido del video, la cantante aseguró que su publicación constituye un nuevo incumplimiento de las medidas judiciales, debido a que el productor tendría prohibido mencionarla públicamente fuera de los términos expresamente autorizados.

“Nada de eso aparece en el video que publicó. Además, Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente —salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente—. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

¿Sasha Sokol llevará el caso de Luis de Llano a la vía penal?

La parte final del comunicado llamó especialmente la atención porque Sasha Sokol anunció que contará con un equipo legal especializado en materia penal, después de casi cinco años de mantener el procedimiento por la vía civil.

“Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, el despacho Zinser, Esponda y Gomez Mont será también mi equipo legal en materia penal”.

Con esta declaración, la intérprete confirmó que sus nuevos abogados se incorporarán a su representación jurídica en asuntos penales. La decisión abre la posibilidad de que se exploren nuevas acciones legales relacionadas con los hechos o con el cumplimiento de las resoluciones.

¿Qué resolvió la Suprema Corte en el caso de Sasha Sokol?

La controversia judicial comenzó después de que Luis de Llano hablara públicamente sobre la relación que mantuvo con Sasha Sokol cuando ella era adolescente. Sus declaraciones provocaron que la cantante denunciara el daño que consideraba causado y emprendiera acciones legales para obtener una resolución en materia civil.

El procedimiento avanzó por distintas instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde quedó firme la determinación relacionada con la responsabilidad civil del productor por daño moral.

Entre las obligaciones derivadas de la resolución se encuentra la publicación de una disculpa pública bajo condiciones específicas. Precisamente el contenido y la forma de cumplimiento de esa medida son los aspectos que ahora vuelven a enfrentar las posturas de ambas partes.