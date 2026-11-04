El presidente de Estados Unidos rechazó que la victoria demócrata en el Congreso represente un golpe directo a su gobierno y aseguró que los republicanos habrían ganado si él hubiera aparecido en las boletas

El presidente Donald Trump reaccionó a la derrota de su partido en las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Pese al resultado, el mandatario rechazó que la jornada electoral represente un revés para su administración y defendió los resultados de sus primeros dos años de gobierno.

“No lo considero un revés para mí”, declaró Trump durante una entrevista telefónica con Fox News, en la que también aseguró que su administración ha tenido “los dos mejores años en la historia de la presidencia” en materia económica y de resultados. El mandatario reconoció que estaba sorprendido por el desempeño de los republicanos.

Donald Trump enfrenta un Congreso con mayoría demócrata durante los últimos dos años de su mandato./Especial

El presidente también justificó el resultado por su ausencia en las boletas electorales. “Yo no estaba en la boleta y si hubiera estado, habríamos ganado de forma arrolladora”, escribió, al insistir en que su presencia habría motivado una mayor participación de sus simpatizantes.

Trump responsabiliza a candidatos republicanos

Durante sus declaraciones, el mandatario consideró que varios candidatos de su partido no lograron convencer a los votantes. “Pensé que les iría mejor”, señaló, al tiempo que reconoció que los demócratas “hicieron un buen trabajo” durante la jornada electoral.

Los demócratas recuperaron el control del Congreso de Estados Unidos / Google

Trump también admitió que el aumento en los precios de la gasolina influyó en el resultado, en medio del descontento por el costo de vida y las consecuencias económicas de la guerra con Irán. Sin embargo, evitó asumir directamente la responsabilidad política por las derrotas republicanas y cuestionó el desempeño de algunos aspirantes que no consiguieron conservar sus posiciones.