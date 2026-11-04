El presidente Donald Trump reaccionó a la derrota de su partido en las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Pese al resultado, el mandatario rechazó que la jornada electoral represente un revés para su administración y defendió los resultados de sus primeros dos años de gobierno.
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“No lo considero un revés para mí”, declaró Trump durante una entrevista telefónica con Fox News, en la que también aseguró que su administración ha tenido “los dos mejores años en la historia de la presidencia” en materia económica y de resultados. El mandatario reconoció que estaba sorprendido por el desempeño de los republicanos.
El presidente también justificó el resultado por su ausencia en las boletas electorales. “Yo no estaba en la boleta y si hubiera estado, habríamos ganado de forma arrolladora”, escribió, al insistir en que su presencia habría motivado una mayor participación de sus simpatizantes.
Trump responsabiliza a candidatos republicanos
Durante sus declaraciones, el mandatario consideró que varios candidatos de su partido no lograron convencer a los votantes. “Pensé que les iría mejor”, señaló, al tiempo que reconoció que los demócratas “hicieron un buen trabajo” durante la jornada electoral.
Trump también admitió que el aumento en los precios de la gasolina influyó en el resultado, en medio del descontento por el costo de vida y las consecuencias económicas de la guerra con Irán. Sin embargo, evitó asumir directamente la responsabilidad política por las derrotas republicanas y cuestionó el desempeño de algunos aspirantes que no consiguieron conservar sus posiciones.
Pese al cambio de mayoría en el Congreso, el presidente descartó realizar modificaciones en su gabinete y aseguró que está dispuesto a trabajar con los demócratas en determinados temas. No obstante, también advirtió que utilizará su poder de veto para frenar iniciativas legislativas con las que no esté de acuerdo, en un escenario que anticipa enfrentamientos entre la Casa Blanca y el nuevo Congreso.