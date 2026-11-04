Una versión genérica del lenacapavir recibió aprobación tentativa de la FDA en Estados Unidos. Se trata de una inyección que ayuda a prevenir el VIH y se aplica dos veces al año; su precio estimado será de 40 dólares anuales en 120 países de ingresos bajos y medianos

La prevención del VIH podría dar un paso importante hacia tratamientos más accesibles. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó aprobación tentativa al primer genérico inyectable de lenacapavir, un medicamento que puede prevenir la infección y que solo requiere dos aplicaciones al año.

El fármaco fue desarrollado por la compañía india Dr. Reddy’s Laboratories con apoyo de organizaciones internacionales. Su precio acordado será de aproximadamente 40 dólares por persona al año, una cifra que busca facilitar su acceso en 120 países de ingresos bajos y medianos. Los primeros suministros podrían llegar antes de que termine 2026, mientras que su distribución más amplia se espera para 2027.

La inyección se aplica dos veces al año como parte de la PrEP./@pixabay

¿Cómo funciona la inyección que ayuda a prevenir el VIH?

El lenacapavir se utiliza como profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva para personas que no tienen VIH, pero que pueden estar expuestas al virus. El medicamento actúa bloqueando una parte de su cápside, una estructura que el virus necesita para reproducirse y establecer la infección.

A diferencia de las pastillas preventivas que deben tomarse diariamente, esta alternativa se administra mediante una inyección cada seis meses. En dos estudios clínicos realizados con personas con riesgo de adquirir el VIH, el medicamento mostró una eficacia cercana al 100 por ciento para prevenir nuevas infecciones, lo que lo convirtió en una de las innovaciones más importantes en prevención.

El medicamento busca ofrecer una alternativa a las pastillas preventivas de uso diario./@pixabay

¿Cuándo llegará el genérico de 40 dólares y estará disponible en México?

La aprobación de la FDA es un avance regulatorio, pero no significa que el medicamento ya se encuentre a la venta en todos los países. La autorización es de carácter tentativo porque la versión original todavía cuenta con protección de patente en Estados Unidos. Sin embargo, permite avanzar en los procesos de adquisición para los países contemplados en los acuerdos de licencia voluntaria.