Una marca de marihuana que se promocionaba en redes sociales, aparecía en videos de influencers y era mencionada en corridos terminó bajo el escrutinio de las autoridades en Sonora. Se trata de "Olympos", cuyo nombre ha sido relacionado con presuntas operaciones del grupo criminal conocido como Los Salazar.
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El caso tomó relevancia luego de que el 3 de noviembre de 2026 un juez vinculara a proceso a tres creadores de contenido de Hermosillo por presuntamente promover el consumo de marihuana y sus derivados. La investigación también incluye decomisos de productos con el sello de la marca y referencias a ella en mensajes de amenaza dirigidos a influencers y artistas del regional mexicano.
¿Qué es "Olympos" y por qué se relaciona con Los Salazar?
"Olympos" operaba como una marca de productos derivados del cannabis, entre ellos cigarros preenrollados, concentrados y extractos. Su promoción se realizaba mediante redes sociales y videos en los que creadores de contenido mostraban o entregaban artículos identificados con el nombre comercial.
La publicación también señala una presunta relación entre la marca y Zeus Alfredo Salazar del Villar, conocido como El Tazmania, integrante de la familia Salazar. Sin embargo, es importante distinguir que esta vinculación forma parte de las investigaciones periodísticas y señalamientos sobre la organización; no significa que exista una sentencia judicial que haya acreditado la responsabilidad de todas las personas mencionadas.
Influencers procesados y un decomiso de casi 30 kilos de marihuana
Los tres creadores de contenido vinculados a proceso son Azlán “N”, de 20 años; Julián “N”, conocido como El Pelón Bajavión, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias El Doble Carne, de 22. Según la Fiscalía de Sonora, participaron en videos donde exhibían productos derivados del cannabis y realizaban expresiones que presuntamente promovían su consumo. El juez les impuso medidas cautelares, entre ellas presentarse semanalmente ante la autoridad y suspender temporalmente la promoción de la marca.
El caso también se relaciona con un operativo de la Marina realizado en septiembre en San Carlos, Guaymas, donde fueron aseguradas 357 bolsas y 2 mil 385 tubos con la leyenda Olympos. En total, las autoridades decomisaron cerca de 30.16 kilogramos de marihuana, además de vapeadores y otros objetos. La investigación de Infobae también documentó referencias a la marca en corridos y una narcomanta que lanzó amenazas contra artistas como Natanael Cano. Las investigaciones continúan y los señalamientos deberán acreditarse ante las autoridades.