¿Una marca de marihuana detrás de los corridos? "Olympos", el negocio que puso bajo la lupa a influencers en Sonora

La marca "Olympos" aparece en investigaciones sobre presunta distribución de cannabis vinculada con Los Salazar. Tres creadores de contenido fueron vinculados a proceso por promocionar sus productos y la Marina aseguró casi 30 kilos de marihuana con ese sello

Una marca de marihuana que se promocionaba en redes sociales, aparecía en videos de influencers y era mencionada en corridos terminó bajo el escrutinio de las autoridades en Sonora. Se trata de "Olympos", cuyo nombre ha sido relacionado con presuntas operaciones del grupo criminal conocido como Los Salazar.

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El caso tomó relevancia luego de que el 3 de noviembre de 2026 un juez vinculara a proceso a tres creadores de contenido de Hermosillo por presuntamente promover el consumo de marihuana y sus derivados. La investigación también incluye decomisos de productos con el sello de la marca y referencias a ella en mensajes de amenaza dirigidos a influencers y artistas del regional mexicano.

La Marina aseguró casi 30.16 kilogramos de marihuana con el sello Olympos en Guaymas./@pixabay

¿Qué es "Olympos" y por qué se relaciona con Los Salazar?

"Olympos" operaba como una marca de productos derivados del cannabis, entre ellos cigarros preenrollados, concentrados y extractos. Su promoción se realizaba mediante redes sociales y videos en los que creadores de contenido mostraban o entregaban artículos identificados con el nombre comercial.

La publicación también señala una presunta relación entre la marca y Zeus Alfredo Salazar del Villar, conocido como El Tazmania, integrante de la familia Salazar. Sin embargo, es importante distinguir que esta vinculación forma parte de las investigaciones periodísticas y señalamientos sobre la organización; no significa que exista una sentencia judicial que haya acreditado la responsabilidad de todas las personas mencionadas.

Tres influencers fueron vinculados a proceso por presuntamente promover sus productos en redes sociales./@pixabay

Influencers procesados y un decomiso de casi 30 kilos de marihuana

Los tres creadores de contenido vinculados a proceso son Azlán “N”, de 20 años; Julián “N”, conocido como El Pelón Bajavión, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias El Doble Carne, de 22. Según la Fiscalía de Sonora, participaron en videos donde exhibían productos derivados del cannabis y realizaban expresiones que presuntamente promovían su consumo. El juez les impuso medidas cautelares, entre ellas presentarse semanalmente ante la autoridad y suspender temporalmente la promoción de la marca.