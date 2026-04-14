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ICE mantiene recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Desde agosto de 2025, figura entre los 10 más buscados por el ICE./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:13 - 14 abril 2026
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Guzmán Salazar permanece dentro de la lista de los “10 más buscados por el ICE”, donde fue incluido desde agosto de 2025

El nombre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar vuelve a aparecer en la lista de prioridades de las autoridades estadounidenses. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene activa una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien proporcione información que lleve a su captura.

El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no solo es considerado prófugo, sino también una figura clave dentro de la actual estructura del Cártel de Sinaloa, particularmente en el grupo conocido como “Los Chapitos”.

Desde agosto de 2025, su nombre figura dentro del listado de los 10 más buscados por el ICE, lo que refleja el nivel de prioridad que tiene para las agencias de seguridad de Estados Unidos.

El ICE mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura./ RS

El papel de Iván Archivaldo dentro de “Los Chapitos”

Tras la detención de su padre, Iván Archivaldo, junto con sus hermanos, tomó el control de parte de las operaciones del cártel, incluyendo redes de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Las autoridades lo vinculan con actividades relacionadas con el trasiego de cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína, así como con la coordinación de operaciones que cruzan fronteras mediante rutas terrestres, aéreas e incluso túneles.

Además del narcotráfico, también es señalado por su presunta participación en el tráfico de armas y en la operación de estructuras criminales con alcance internacional.

¿Dónde fue visto por última vez?

De acuerdo con reportes oficiales, el último punto donde se tiene referencia de su ubicación es Culiacán, Sinaloa, una zona históricamente ligada a las operaciones del grupo.

Aunque no hay información pública reciente sobre su paradero exacto, las autoridades estadounidenses lo consideran un objetivo de alta peligrosidad dentro de sus estrategias contra el crimen organizado.

Iván Archivaldo nació en agosto de 1983 en Culiacán y es hijo de María Alejandrina Salazar Hernández, primera esposa de “El Chapo”.

En su historial destaca una detención en 2005 en Zapopan, Jalisco, donde fue señalado por presunto lavado de dinero. Sin embargo, en 2008 quedó en libertad tras no acreditarse los cargos en su contra.

Es señalado como uno de los líderes de “Los Chapitos”, grupo del Cártel de Sinaloa./ RS
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