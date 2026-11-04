Elecciones en EU 2026: ¿cómo afectarán a México los resultados de Trump y los republicanos?

Donald Trump enfrenta un Congreso con mayoría demócrata durante los últimos dos años de su mandato./Especial

Los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense; analistas advierten que esto no significa que disminuyan las presiones sobre México en temas de seguridad, migración y comercio

Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron un cambio importante en el equilibrio político del país: los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con lo que los republicanos perdieron la mayoría legislativa que respaldaba al presidente Donald Trump.

Aunque el mandatario no estaba en la boleta y continuará en la Casa Blanca hasta 2029, el resultado podría modificar su capacidad para impulsar iniciativas y mantener su agenda política. Para México, el cambio también tendrá repercusiones en la relación bilateral, particularmente en asuntos de seguridad, migración y comercio.

Los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias./Especial

¿Qué cambia para Trump tras perder el control del Congreso?

Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. Los resultados dieron a los demócratas el control de ambas cámaras, después de que consiguieran victorias en estados que tradicionalmente habían respaldado a los republicanos.

Con la nueva distribución legislativa, los demócratas tendrán mayores facultades para supervisar al gobierno, impulsar investigaciones y bloquear o modificar iniciativas de la administración. Sin embargo, Trump conservará sus atribuciones presidenciales y ya advirtió que podría vetar proyectos legislativos que considere inaceptables.

El T-MEC y las diferencias comerciales representan un punto de atención para ambos países./Especial

¿Cómo podría afectar a México en seguridad, migración y comercio?

De acuerdo con los análisis citados por El Debate, perder el respaldo mayoritario del Congreso no significa que Trump vaya a reducir las exigencias hacia México. El presidente podría buscar resultados visibles en asuntos como el combate al narcotráfico y el control migratorio para mantener una posición de fuerza durante la segunda mitad de su mandato.