Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron un cambio importante en el equilibrio político del país: los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con lo que los republicanos perdieron la mayoría legislativa que respaldaba al presidente Donald Trump.
Washington Commanders sumó un nuevo triunfo, ¿buen augurio para los Demócratas?
Aunque el mandatario no estaba en la boleta y continuará en la Casa Blanca hasta 2029, el resultado podría modificar su capacidad para impulsar iniciativas y mantener su agenda política. Para México, el cambio también tendrá repercusiones en la relación bilateral, particularmente en asuntos de seguridad, migración y comercio.
¿Qué cambia para Trump tras perder el control del Congreso?
Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. Los resultados dieron a los demócratas el control de ambas cámaras, después de que consiguieran victorias en estados que tradicionalmente habían respaldado a los republicanos.
Con la nueva distribución legislativa, los demócratas tendrán mayores facultades para supervisar al gobierno, impulsar investigaciones y bloquear o modificar iniciativas de la administración. Sin embargo, Trump conservará sus atribuciones presidenciales y ya advirtió que podría vetar proyectos legislativos que considere inaceptables.
¿Cómo podría afectar a México en seguridad, migración y comercio?
De acuerdo con los análisis citados por El Debate, perder el respaldo mayoritario del Congreso no significa que Trump vaya a reducir las exigencias hacia México. El presidente podría buscar resultados visibles en asuntos como el combate al narcotráfico y el control migratorio para mantener una posición de fuerza durante la segunda mitad de su mandato.
El comercio también será un punto clave, especialmente por la incertidumbre alrededor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las diferencias sobre aranceles, reglas de origen y cadenas de suministro podrían complicar las negociaciones. Por ello, especialistas consideran que México tendrá que mantener el diálogo con los distintos sectores políticos estadounidenses, sin asumir que el cambio de mayorías representa un alivio automático para la relación bilateral.