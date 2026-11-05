El activista y funcionario municipal fue atacado a balazos cuando viajaba con su esposa en el poblado de Ejidos de Acapantazingo

El regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, fue asesinado a balazos la tarde del 4 de noviembre de 2026, en el poblado de Ejidos de Acapantazingo, Morelos. El activista circulaba en un automóvil acompañado de su esposa, poco después de salir del ayuntamiento, cuando sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon directamente a la cabeza. Rivas murió en el lugar.

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De acuerdo con la información difundida por La Jornada, el funcionario se dirigía a las oficinas de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, organización en la que participaba desde hacía varios años. Tras el crimen, integrantes de esa agrupación, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y Colonias Unidas condenaron el asesinato y exigieron al gobierno estatal, encabezado por Margarita González, esclarecer los hechos y evitar que queden impunes.

El activista fue atacado cuando viajaba en automóvil./especial

¿Quién era Gabriel Rivas, el regidor de Morena asesinado en Cuernavaca?

Gabriel Rivas Ríos fue un luchador social que durante años encabezó distintas causas en Morelos. Desde su cargo como regidor mantuvo una postura crítica frente a la administración municipal del alcalde panista José Luis Urióstegui Salgado, principalmente por la proliferación de bares clandestinos, la falta de transparencia en el uso de recursos públicos y la estrategia de seguridad.

En agosto pasado, junto con otros integrantes de Morena en el cabildo, denunció que en Cuernavaca operaban bares sin licencia de funcionamiento y cuestionó que el ayuntamiento no actuara para clausurarlos, pese a las quejas ciudadanas. También señaló posibles actos de protección a estos establecimientos y recordó que el secretario del ayuntamiento, Óscar Cano, le había dicho que no expondría a los inspectores al enviarlos a esos lugares.

El regidor también había denunciado presuntas amenazas de grupos criminales que operan en la capital morelense. En distintas ocasiones cuestionó la falta de coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para atender los problemas de inseguridad.

Rivas había denunciado presuntas irregularidades en la operación de bares sin licencia en Cuernavaca./especial

Gabriel Rivas denunció presunto cártel inmobiliario horas antes de su asesinato

Una de las últimas denuncias públicas de Rivas ocurrió el mismo día de su asesinato. El regidor acusó a la empresa Alto Verde Portenta de promover la construcción de fraccionamientos y torres inmobiliarias en distintos puntos de Cuernavaca, presuntamente con facilidades de autoridades municipales.

El activista calificó estas operaciones como parte de un supuesto “cártel inmobiliario” y acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para cuestionar una resolución de la Cuarta Sala. Según explicó, el fallo favorecía a la compañía y ordenaba al ayuntamiento entregar documentación necesaria para continuar con sus proyectos.

Sus principales luchas sociales en Morelos

Además de sus denuncias sobre seguridad y desarrollo inmobiliario, Rivas exigió justicia por el asesinato del activista Gustavo Salgado, ocurrido en febrero de 2015 en el municipio de Ayala. También cuestionó que personas presuntamente vinculadas política o familiarmente con los responsables del crimen ocuparan cargos públicos.

En febrero de 2025 pidió a la gobernadora Margarita González la renuncia de Adelaida Marcelino, titular del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos, por sus presuntos vínculos familiares con los autores materiales del homicidio de Salgado.

Otra de sus causas fue oponerse al aumento de la tarifa del transporte público, que pasó de 10 a 13 pesos. También encabezó exigencias para reducir los cobros de agua potable, electricidad y predial. En el cabildo presidía la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, desde donde cuestionaba las decisiones del gobierno municipal.

En febrero pasado, Rivas declaró a La Jornada: “No tengo por qué quedarme callado; habrá otros a los que les pagan para hacerlo, pero yo asumo mi responsabilidad como regidor de Morena y soy de izquierda de toda la vida”.