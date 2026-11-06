INE cambia las reglas para las elecciones de 2027: estas boletas ya no contarán como votos

Estas papeletas quedarán fuera del conteo cuando no presenten los dobleces necesarios para acreditar que fueron depositadas en una urna

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas reglas para el conteo de votos en las elecciones de 2027, con las que busca evitar que determinadas boletas sean incorporadas a los resultados sin que exista certeza de que fueron depositadas correctamente en las urnas. La medida se concentra en las llamadas boletas planchadas, es decir, aquellas que no presentan las marcas de doblez materialmente necesarias para introducirlas en una urna electoral.

Durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado jueves, el Consejo General del INE modificó los lineamientos que deberán aplicarse en los comicios federales y locales del próximo año. Con este ajuste, las boletas que presenten dicha irregularidad no podrán contabilizarse como votos válidos ni nulos, sino que tendrán que separarse e inutilizarse siguiendo un procedimiento específico.

El INE aprobó nuevas reglas para el conteo de votos en las elecciones de 2027 / Especial

La decisión responde a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que una papeleta sin los dobleces necesarios no puede relacionarse objetivamente con un sufragio efectivamente emitido. El objetivo es que las autoridades electorales apliquen el mismo criterio durante el escrutinio y cómputo, evitando diferencias entre casillas o consejos distritales.

¿Qué boletas no contarán como votos en las elecciones de 2027?

Las nuevas disposiciones establecen que las boletas sin marcas de doblez materialmente necesarias para haber sido introducidas en una urna quedarán fuera de los resultados electorales. Estas papeletas son conocidas como boletas planchadas y su presencia puede generar dudas sobre si realmente formaron parte de la votación realizada por la ciudadanía.

El criterio parte del procedimiento habitual para emitir un sufragio: la persona recibe su boleta, marca la opción de su preferencia, la dobla para introducirla en la urna y la deposita. Por ello, cuando una papeleta no presenta las señales físicas necesarias de ese proceso, la autoridad electoral debe aplicar las reglas especiales establecidas por el Tribunal.

Esto no significa que cualquier boleta con un doblez poco visible será descartada automáticamente. La disposición se refiere específicamente a la ausencia de las marcas materialmente necesarias para su depósito en la urna, conforme al criterio establecido por las autoridades electorales.

La modificación se aplicará durante las elecciones federales de 2027 y en los procesos locales correspondientes, con la intención de que todas las casillas utilicen un procedimiento uniforme al identificar este tipo de documentos.

Las boletas planchadas no serán contabilizadas como votos válidos ni nulos / Especial

¿Qué hará el INE si encuentra una boleta planchada?

Cuando las personas funcionarias de casilla detecten una boleta con estas características, no deberán sumarla a los votos de ningún candidato o partido político, pero tampoco podrán clasificarla como voto nulo.

En su lugar, tendrán que registrar el hallazgo en la hoja de incidentes y darle a la papeleta un tratamiento similar al de las boletas sobrantes. Esto implica inutilizarla mediante dos rayas de tinta y conservarla separada de los votos válidos y nulos, de manera que quede constancia de su identificación.

El procedimiento también contempla instrucciones para quienes ocupen la Presidencia y las Secretarías de las mesas directivas de casilla, así como para las personas escrutadoras, encargadas de participar en el conteo de los sufragios.

En caso de que una boleta con estas características sea detectada durante un recuento en un Consejo Distrital, tampoco deberá incorporarse a la suma de resultados.

El Tribunal Electoral ordenó modificar los lineamientos para dar certeza a los resultados / Especial

¿Por qué el Tribunal Electoral ordenó cambiar las reglas?

El origen de la modificación se encuentra en una resolución emitida el 7 de octubre de 2026 por la Sala Superior del TEPJF, después de que diversos partidos políticos impugnaran los lineamientos aprobados previamente por el INE.

La controversia surgió porque el procedimiento anterior permitía que, durante determinados recuentos, los consejos distritales analizaran si una boleta sin dobleces podía incorporarse al cómputo. Esta posibilidad generó cuestionamientos sobre la certeza de los resultados y la aplicación de criterios distintos entre autoridades.

El Tribunal resolvió que las boletas sin los dobleces necesarios no pueden considerarse sufragios efectivamente emitidos, por lo que ordenó modificar los lineamientos para excluirlas de la votación computable.

Con esta determinación, el INE busca establecer reglas claras para identificar, registrar y conservar las papeletas que presenten dicha irregularidad, sin dejar su inclusión en los resultados a una valoración discrecional.

INE también cambia requisitos para observadores electorales

Las modificaciones aprobadas no se limitaron al conteo de boletas. Durante la misma sesión, el Consejo General del INE también reforzó los mecanismos de revisión para las personas interesadas en participar como observadores electorales durante el proceso 2026-2027.

El objetivo es evitar que operadores de programas sociales intervengan en actividades de observación ciudadana. Para ello, el instituto ampliará las bases de datos que utiliza para verificar los antecedentes de los solicitantes y pedirá información a los tres órdenes de gobierno.

Entre los registros que podrán consultarse se encuentran los padrones de personas servidoras públicas y de Servidoras de la Nación, con la finalidad de detectar posibles incompatibilidades antes de otorgar una acreditación.

El consejero electoral Martín Faz Mora sostuvo que las modificaciones buscan fortalecer la independencia de la observación electoral y garantizar que esta actividad se realice sin interferencias.

Sin embargo, el procedimiento también contempla el derecho de audiencia de los aspirantes. Esto significa que, si el INE encuentra una coincidencia entre los datos de una persona y los registros gubernamentales, deberá notificarle para que pueda aclarar su situación antes de tomar una decisión definitiva.

¿Cuándo serán las elecciones de 2027 en México?

La próxima jornada electoral federal está programada para el domingo 6 de junio de 2027, fecha en la que la ciudadanía acudirá a las urnas para participar en la renovación de cargos de elección popular. Como parte de los preparativos, el INE también aprobó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, una estrategia enfocada en impulsar el ejercicio del voto libre, informado y razonado.

El programa contempla actividades de educación cívica, inclusión y difusión de información electoral, con especial atención a las personas jóvenes de 18 a 29 años, uno de los sectores a los que se buscará acercar a los procesos democráticos. Estas acciones se realizarán mediante los órganos desconcentrados del INE, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y organizaciones de la sociedad civil.

¿Habrá paro de trabajadores del INE el 9 de noviembre?

Mientras avanza la organización de las elecciones, el instituto también enfrenta la posibilidad de un paro nacional en sus módulos de atención ciudadana el lunes 9 de noviembre, convocado por trabajadores que solicitan mejoras salariales y condiciones laborales.

Ante este escenario, el director del Registro Federal Electoral, Alejandro Sosa, informó que se mantienen conversaciones con el personal para revisar las inconformidades y buscar alternativas que permitan evitar afectaciones a los ciudadanos que tienen programados trámites relacionados con su credencial para votar.

El funcionario explicó que el INE analiza opciones como reagendar citas o canalizar a los usuarios a otros módulos, dependiendo de las condiciones que se presenten.

“Estamos viendo un operativo, estamos revisando si se pueden reagendar citas, canalizando a los ciudadanos a otros módulos, todavía estamos haciendo el levantamiento”.

Sosa también aclaró que la suspensión de actividades todavía no está confirmada, por lo que las autoridades continúan evaluando el escenario y las posibles medidas de atención: “El paro aún no es definitivo, por lo que estamos revisando”.

De concretarse la movilización, los ciudadanos con citas programadas podrían enfrentar ajustes en la atención, aunque hasta ahora no se ha anunciado un cierre generalizado de los módulos.