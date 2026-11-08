El presidente municipal de Río Bravo habría sido interceptado por hombres armados la noche del sábado 7 de noviembre./ RS

El presidente municipal fue interceptado por hombres armados cuando viajaba con familiares rumbo a Real de Catorce; autoridades federales y estatales trabajan para localizarlo

La búsqueda de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, movilizó a autoridades de tres estados y del Gobierno federal este domingo 8 de noviembre. El alcalde fue reportado como privado de la libertad desde la noche del sábado 7, cuando se dirigía con familiares al pueblo mágico de Real de Catorce, en San Luis Potosí. Hasta los reportes consultados, no existía confirmación oficial de que hubiera sido localizado.

La alerta surgió luego de que algunos de sus acompañantes llegaran al municipio de Cedral, San Luis Potosí, para pedir apoyo. De acuerdo con las versiones preliminares, hombres armados que viajaban en camionetas interceptaron el vehículo del edil y se lo llevaron, mientras otras personas fueron abandonadas en la carretera. No se ha difundido una hora exacta del incidente; únicamente se ha situado durante el sábado 7 de noviembre.

¿Dónde ocurrió la presunta privación de la libertad del alcalde de Río Bravo?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí señaló que el hecho habría ocurrido sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio de Zacatecas, y no en suelo potosino como indicaban los primeros reportes. La llegada de los acompañantes a Cedral fue uno de los elementos que generaron confusión sobre el punto donde se produjo la agresión.

Sin embargo, la ubicación definitiva sigue pendiente de aclaración ministerial, ya que también se han dado a conocer versiones que sitúan el caso en San Luis Potosí. Después del aviso, la Guardia Civil Estatal organizó un despliegue en la franja limítrofe y estableció contacto con corporaciones zacatecanas para apoyar la localización del funcionario.

La carretera San Tiburcio-Vanegas, en Zacatecas, fue señalada como el posible lugar donde ocurrieron los hechos./ RS

Autoridades federales se suman al operativo de búsqueda

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este domingo que participa en las tareas de investigación y localización junto con las autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. A su vez, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene comunicación con las instancias competentes para reunir información sobre el recorrido del alcalde y las circunstancias en que fue interceptado.

Durante la mañana circularon versiones no oficiales sobre una posible liberación de Almaraz Maldonado, pero ninguna de ellas podía tomarse como un hecho confirmado sin un pronunciamiento de las autoridades. Tampoco se había informado públicamente de detenciones o de alguna exigencia económica vinculada con el presunto secuestro.