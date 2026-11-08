Camioneta atropella a ciclistas en SLP; uno murió y otro está grave

Un grupo de ciclistas fue atropellado durante una rodada de entrenamiento en San Luis Potosí./Especial

El grupo realizaba un entrenamiento para participar en diciembre en una peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe, cuando fue embestido sobre el Circuito Potosí

Una rodada de entrenamiento terminó en tragedia la mañana de este domingo 8 de noviembre en San Luis Potosí, luego de que una camioneta arrollara a un grupo de ciclistas que circulaba por el Circuito Potosí. El accidente dejó a un deportista sin vida y a otro con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, los ciclistas habían salido de las inmediaciones del Hospital del Niño y la Mujer y se dirigían hacia la carretera a Guadalajara, donde tenían previsto entrenar en una zona conocida como Las Cuestas.

Ciclistas se preparaban para peregrinación a la Basílica de Guadalupe

La rodada formaba parte de la preparación física de los deportistas para participar en diciembre en una caravana de peregrinos ciclistas con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Sin embargo, el recorrido terminó cuando el grupo llegó al cruce del Circuito Potosí y la avenida Chapultepec. En ese punto, una camioneta tipo Van los embistió y alcanzó a varios integrantes de la rodada.

Uno de los deportistas murió en el lugar y otro resultó gravemente herido./Especial

¿Dónde ocurrió el accidente en San Luis Potosí?

El percance ocurrió en las inmediaciones de la plaza comercial The Park, sobre el Circuito Potosí. Medios locales reportaron que la unidad involucrada sería una camioneta de transporte de valores, aunque Excélsior señaló que presuntamente pertenecía a una empresa de seguridad privada.