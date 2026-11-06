Checa bien el número de tu matrícula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

Por ser el primer sábado de noviembre, los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar deberán suspender su circulación

Si tienes planes para salir este sábado 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante que revises el calendario del Hoy No Circula sabatino, ya que algunos automovilistas tendrán que dejar sus vehículos en casa para evitar multas y otras sanciones administrativas.

Durante esta jornada, el programa ambiental operará bajo las reglas correspondientes al primer sábado del mes, por lo que los automóviles con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) tendrán prohibido circular durante el horario establecido. La medida también aplicará a los vehículos con holograma 2, sin importar el último número de su matrícula.

El objetivo del programa es reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México mediante restricciones a la circulación de determinados vehículos. Por ello, antes de salir de casa, los conductores deben verificar tanto el holograma de su automóvil como la terminación de sus placas.

El Hoy No Circula sabatino aplicará este 7 de noviembre en CDMX y Edomex / FB: @orientadorvial

Hoy No Circula del sábado 7 de noviembre: ¿qué autos descansan?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este sábado deberán permanecer fuera de circulación los automóviles con holograma 1 cuya placa termine en número impar, también conocidos como números NON.

Los vehículos que no podrán circular son: Holograma 1: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma 2: todas las terminaciones de placa.

Vehículos foráneos: aquellos que no cuenten con una verificación reconocida o una exención aplicable.

Vehículos con permiso para circular sin placas: sujetos a restricciones equivalentes a las del holograma 2.

Estas disposiciones estarán vigentes durante el horario habitual del programa y se aplicarán tanto en la capital del país como en las zonas del Estado de México donde opera la medida.

Los autos con holograma 1 y placas impares deberán descansar / FB: @orientadorvial

Es importante recordar que los sábados las restricciones se determinan por el tipo de holograma y la terminación de la placa, a diferencia del esquema de lunes a viernes, en el que también se utiliza el color del engomado.

¿Qué autos sí pueden circular el 7 de noviembre?

No todos los automóviles tendrán que suspender sus actividades este sábado. Los vehículos que cuentan con hologramas de verificación menos contaminantes podrán circular normalmente, siempre que no se anuncien restricciones ambientales extraordinarias.

Entre los automóviles que podrán salir a las calles se encuentran: Holograma 00: circulación permitida.

Holograma 0: circulación permitida.

Holograma 1 con placas pares: terminaciones 0, 2, 4, 6 y 8.

Vehículos eléctricos e híbridos: siempre que cuenten con el holograma o constancia de exención correspondiente.

Por ejemplo, si tu automóvil tiene holograma 1 y su placa termina en 3, no podrás utilizarlo durante el horario restringido. En cambio, si tiene el mismo holograma, pero termina en 4, podrás circular este sábado.

Incumplir el Hoy No Circula puede generar multas de más de 3 mil pesos en CDMX / FB: @orientadorvial

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa estará vigente el sábado 7 de noviembre, de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, por lo que los vehículos restringidos deberán evitar circular durante ese periodo. La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses incorporados al programa ambiental. Fuera de ese horario, los automóviles sujetos a la restricción sabatina podrán circular, siempre que no exista una disposición extraordinaria relacionada con una contingencia ambiental.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active medidas adicionales por mala calidad del aire, las restricciones podrían modificarse e incluir a otros vehículos que normalmente están exentos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que utilicen un automóvil durante su día de restricción pueden recibir una sanción económica, además de enfrentar otras medidas administrativas previstas por las autoridades.

En la Ciudad de México, la multa por incumplir el programa puede ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Considerando que el valor diario de la UMA para 2026 es de 117.31 pesos, la sanción equivale a: Multa mínima: 2 mil 346.20 pesos.

Multa máxima: 3 mil 519.30 pesos.