Los automóviles con holograma 1 y 2 tendrán prohibido circular de las 5:00 a las 22:00 horas./ Pixabay

Los vehículos con engomado azul, placas terminadas en 9 y 0 y holograma 1 o 2 deberán suspender su circulación

Los automovilistas que tengan previsto salir este viernes 6 de noviembre de 2026 deberán revisar las restricciones del programa Hoy No Circula, que operará en la Ciudad de México y municipios del Estado de México. La medida busca reducir las emisiones contaminantes y establece qué vehículos deben permanecer fuera de circulación de acuerdo con el color de su engomado, la terminación de sus placas y su holograma de verificación.

Para este primer viernes de noviembre, el calendario contempla el descanso de los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y hologramas 1 y 2. La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán tomar precauciones para evitar sanciones.

Hasta la tarde del jueves 5 de noviembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no había anunciado la activación de una contingencia ambiental que modificara el programa. Por lo tanto, no está previsto aplicar el Doble Hoy No Circula, aunque las autoridades podrían actualizar las medidas si cambian las condiciones de calidad del aire.

¿Qué autos no circulan el viernes 6 de noviembre en CDMX y Edomex?

Los vehículos que deberán descansar son aquellos con holograma de verificación 1 o 2, engomado azul y placas terminadas en 9 o 0. La medida también contempla restricciones para automóviles con placas de otras entidades que no cuenten con una verificación reconocida por las autoridades ambientales del Valle de México.

En contraste, los automóviles con hologramas 0 y 00 podrán circular normalmente, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cumplan los requisitos de exención. Estas disposiciones corresponden al funcionamiento habitual del programa y podrían modificarse únicamente si las autoridades anuncian medidas extraordinarias.

Este viernes 6 de noviembre de 2026, los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 deberán descansar./ CAME

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y las zonas del Estado de México incorporadas al programa, incluidos municipios conurbados y las regiones donde se han ampliado las restricciones ambientales. Los automovilistas que circulen entre ambas entidades deben considerar que las disposiciones también pueden afectar sus recorridos habituales.

Multas y horarios del Hoy No Circula en noviembre

Circular durante el horario restringido puede ocasionar sanciones económicas. En la Ciudad de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula equivale de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos en 2026. Dependiendo de las circunstancias y las disposiciones aplicables, también podría proceder la remisión del vehículo al depósito.

Los automóviles con placas foráneas que no cuenten con un holograma reconocido deben prestar especial atención a las restricciones, ya que pueden tener limitaciones adicionales durante las mañanas de lunes a viernes. Antes de salir, es recomendable verificar si el vehículo está sujeto al descanso correspondiente a su terminación de placa o a otras medidas del programa.