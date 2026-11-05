¿Qué provoca la hidropesía fetal? La condición médica que causó la muerte de la hija de Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco y Roza Franco anunciaron la muerte de su hija Leila. / @roza.franco, @guerofranco

El actor y su esposa, Roza Franco, anunciaron la pérdida de su hija Leila, quien fue diagnosticada con esta grave condición durante la semana 20 de embarazo

La hidropesía fetal es una condición médica grave que provocó la muerte de Leila, la hija del actor mexicano Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo Roza Franco. La pareja compartió la noticia el miércoles 4 de noviembre, luego de que la pequeña falleciera a las 23 semanas de gestación.

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De acuerdo con el testimonio de Roza, el diagnóstico llegó cuando tenía 20 semanas de embarazo. Ante el pronóstico médico, ambos buscaron una segunda opinión en Texas, Estados Unidos, donde nuevos estudios confirmaron la gravedad de la condición.

Pero ¿qué es la hidropesía fetal y por qué puede poner en riesgo la vida de un bebé durante el embarazo?

Roza Franco tenía 23 semanas de gestación. / @roza.franco, @guerofranco

¿Qué es la hidropesía fetal y por qué es peligrosa?

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la hidropesía fetal es una afección caracterizada por la acumulación anormal de líquido en dos o más partes del cuerpo de un feto o recién nacido.

Este líquido puede acumularse debajo de la piel, alrededor de los pulmones, en el abdomen o en el espacio que rodea al corazón. En los casos más graves, la acumulación provoca hinchazón y puede afectar el funcionamiento de órganos vitales, además de ocasionar complicaciones cardíacas y respiratorias.

Es importante señalar que no se trata de una enfermedad con una sola causa, sino de una manifestación de otros problemas de salud que afectan al desarrollo del bebé.

¿Cuáles son las causas de la hidropesía fetal?

Existen dos tipos principales de hidropesía fetal, que se clasifican de acuerdo con el origen de la acumulación de líquido: Hidropesía fetal inmunitaria: ocurre principalmente por una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el bebé, como la incompatibilidad del factor Rh. En estos casos, los anticuerpos maternos pueden destruir los glóbulos rojos del feto y provocar anemia grave.

Hidropesía fetal no inmunitaria: es la más frecuente y representa aproximadamente el 90% de los casos. Puede estar relacionada con problemas cardíacos o pulmonares, anemia grave, infecciones y alteraciones genéticas o del desarrollo. La identificación de la causa es fundamental para que los especialistas puedan determinar las opciones de tratamiento y evaluar los riesgos durante el embarazo.

Luis Ernesto Franco y Roza Franco compartieron la noticia de la muerte de su hija. / @roza.franco, @guerofranco

¿Por qué murió la hija de Luis Ernesto Franco?

La hija del actor Luis Ernesto Franco y Roza Franco, a quien llamaron Leila, falleció el sábado 1 de noviembre, cuando tenía 23 semanas de gestación.

La modelo contó que recibió el diagnóstico de hidropesía fetal tres semanas antes y que los médicos les advirtieron sobre el pronóstico complicado de su hija.

En su publicación en redes sociales, Roza relató que pudo dar a luz a Leila y despedirse de ella acompañada de su esposo y de su hijo Leo.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado qué tipo de hidropesía fetal presentó su hija ni cuál fue la enfermedad que originó esta condición.