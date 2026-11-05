Karely Ruiz confirma pelea en Supernova y lanza mensaje sobre Ring Royale

Karely Ruiz confirmó que volverá a pelear en Supernova durante 2027. / @karelyruiziofficial

La influencer regiomontana reveló que volverá al cuadrilátero el próximo año, explicó por qué prefiere Supernova y reconoció qué error cometió en su pelea contra Marcela Mistral

Karely Ruiz confirmó que regresará al boxeo en 2027, pero esta vez no lo hará en Ring Royale, el evento organizado por Poncho de Nigris. La influencer anunció que participará en una nueva edición de Supernova, aunque todavía no tiene rival definida ni una fecha para su próximo combate.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, la creadora de contenido explicó que su decisión responde a las oportunidades que le ofrece cada organización y a la experiencia que tuvo trabajando con Supernova.

“Uno no se casa con nadie, uno busca oportunidades y donde más le convenga”, expresó.

¿Por qué Karely Ruiz no volverá a Ring Royale?

La regiomontana dejó claro que su siguiente aparición en el cuadrilátero será con Supernova y no con Ring Royale, donde tuvo su primera pelea de boxeo contra Marcela Mistral en marzo de 2026.

Karely reconoció que le gustó la forma de trabajar de Supernova y la producción que ofrece, por lo que decidió apostar nuevamente por esta organización.

“Sí me voy a subir, no en Ring Royale, me voy a ir a otra... a Supernova”, comentó.

Con estas declaraciones, la influencer descartó regresar al espectáculo de Poncho de Nigris para su siguiente enfrentamiento.

La influencer descartó regresar a Ring Royale para su próximo combate. / @karelyruiziofficial

¿Cuándo será la próxima pelea de Karely Ruiz y quién será su rival?

Karely Ruiz adelantó que su regreso al boxeo está previsto para 2027. Sin embargo, todavía no conoce el nombre de la contrincante que enfrentará, pues la organización continúa buscando a una rival.

“Apenas están buscando contrincante, pero sí, el próximo año sí voy a pelear”, explicó.

La influencer también aseguró que ya comenzó a prepararse físicamente para llegar en mejores condiciones a su siguiente combate. De acuerdo con sus declaraciones, lleva dos meses entrenando de manera constante.

Karely Ruiz ya lleva dos meses de entrenamiento para su siguiente pelea. / @karelyruiziofficial

Además, reconoció que su derrota anterior le dejó varios aprendizajes, pues considera que no se preparó lo suficiente.

“Me confié de más, entrené menos”, admitió al recordar su enfrentamiento contra Marcela Mistral.

Así le fue a Karely Ruiz en Supernova y Ring Royale

La trayectoria de Karely Ruiz en el boxeo de influencers ha tenido resultados distintos en sus dos enfrentamientos de 2026.

El primero ocurrió el 15 de marzo, durante Ring Royale, cuando se enfrentó a Marcela Mistral en la Arena Monterrey. En aquella ocasión, la conductora consiguió la victoria por decisión unánime después de tres rounds.

Marcela Mistral derrotó a Karely Ruiz en Ring Royale. / RS

Posteriormente, el 26 de abril, Karely regresó al cuadrilátero para participar en Supernova Génesis 2026, donde enfrentó a Kim Shantal.

En ese combate, la regiomontana consiguió imponerse por decisión dividida, luego de tres asaltos en la Arena Ciudad de México.