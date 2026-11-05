La nueva versión retoma una de las historias más recordadas de la franquicia creada por Akira Toriyama./ Especial

El esperado encuentro entre el saiyajin y el Dios de la Destrucción podrá disfrutarse con voces en español latino

Los seguidores de Dragon Ball podrán escuchar otra vez en español latino el enfrentamiento que cambió la vida de Goku y sus amigos. Crunchyroll y Toei Animation anunciaron este jueves 5 de noviembre cuándo comenzarán a publicar los episodios doblados de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva edición del anime centrada en la llegada del Dios de la Destrucción. La plataforma ya ofrece la serie con audio japonés y subtítulos, pero ahora sumará otras opciones de idioma.

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Para el público mexicano, la fecha marcada es el jueves 12 de noviembre de 2026. A partir de ese día se incorporará el doblaje al español latino, además de versiones en inglés y portugués. No se trata de un lanzamiento de todos los capítulos al mismo tiempo: el servicio confirmó que habrá nuevos episodios doblados cada semana, aunque no presentó un calendario completo con las fechas de las siguientes entregas.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Dragon Ball Super: Beerus en México?

El primer lanzamiento doblado está fijado a las 8:00 de la mañana, hora del Pacífico, equivalentes a las 10:00 de la mañana en la Ciudad de México el 12 de noviembre. Crunchyroll tendrá la transmisión exclusiva de esta versión, por lo que quienes quieran seguir la historia en español podrán buscar los capítulos directamente en el catálogo de la plataforma a partir de esa hora.

Dragon Ball Super: Beerus comenzó su emisión en Crunchyroll el 11 de octubre de 2026, dentro de la temporada de anime de otoño. Su propuesta no consiste simplemente en volver a transmitir los episodios antiguos: presenta una edición mejorada, con ajustes a la animación, nuevas secuencias y efectos visuales renovados, tomando como referencia la historia y los diseños originales de Akira Toriyama.

La trama se sitúa después de la batalla contra Majin Buu, cuando la Tierra atraviesa un periodo de calma. Esa tranquilidad termina con el despertar de Beerus, una deidad capaz de destruir planetas que escucha hablar de un saiyajin responsable de la derrota de Freezer. Su interés por conocer a ese guerrero lo conduce hasta Goku, y el encuentro pone en peligro a todos sus compañeros.

La plataforma estrenará los episodios doblados de Dragon Ball Super: Beerus de manera semanal./ Especial

Las voces de Goku y Vegeta regresan en el doblaje latino

Una de las novedades más esperadas es la participación de intérpretes ligados durante años a la franquicia. Mario Castañeda interpretará a Son Goku, René García volverá como Vegeta, José Luis Orozco dará voz a Beerus y Arturo Castañeda será Whis. El anuncio permite a los aficionados reconocer las voces de personajes fundamentales justo en el arco que presenta por primera vez al Dios de la Destrucción.

La serie original de Dragon Ball Super se transmitió entre 2015 y 2018 y acumuló 131 episodios, producidos por Toei Animation. La edición de 2026 recupera uno de sus acontecimientos más recordados, pero con una presentación visual actualizada. Para quienes no han comenzado esta nueva versión, los episodios subtitulados están disponibles desde el 11 de octubre, sin necesidad de esperar al lanzamiento del doblaje.