Antes de entrar en la política estadounidense, el demócrata trabajó en la banda sonora de los primeros episodios de la versión en inglés de Dragon Ball Z

Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron un resultado histórico en Texas: el demócrata Nathan Johnson derrotó al republicano Mayes Middleton y se convirtió en el primer candidato de su partido elegido fiscal general del estado desde 1994. Sin embargo, su triunfo también llamó la atención por una faceta poco conocida de su trayectoria: antes de dedicarse a la política, trabajó como compositor para la versión en inglés de Dragon Ball Z.

El músico participó en la banda sonora de los primeros 67 episodios de Dragon Ball Z./especial

Con una ventaja de casi siete puntos porcentuales sobre Middleton, senador estatal republicano, Johnson puso fin a décadas de dominio republicano en una de las instituciones más importantes de Texas. El resultado se anunció el 4 de noviembre de 2026, cuando se había escrutado el 97 % de los votos, de acuerdo con los reportes citados por la prensa local.

¿Qué música de Dragon Ball Z compuso Nathan Johnson?

La relación de Johnson con la franquicia japonesa comenzó de manera inesperada. Aunque desde joven mostró interés por la música y aprendió a tocar el piano, su formación profesional estaba enfocada en el Derecho. Mientras estudiaba en la Universidad de Texas en Austin, aprendió a componer y decidió probar suerte en la industria del cine y la televisión.

Incluso dejó temporalmente la abogacía para dedicarse a la música. Sin embargo, cuando planeaba regresar a su profesión y buscaba alquilar un edificio en Dallas para abrir su propio despacho, surgió la oportunidad que lo acercó a Dragon Ball Z.

Entre las películas de la franquicia en las que trabajó Johnson se encuentra Fusion Reborn./especial

Durante las negociaciones con el propietario del inmueble, este descubrió que Johnson tenía experiencia como compositor. El hombre tenía vínculos con Funimation, compañía que obtuvo la licencia para distribuir la versión en inglés de la serie en Estados Unidos. Así fue como el entonces músico presentó algunos de sus trabajos y consiguió el contrato, pese a que no conocía el anime.

“Fue una de las coincidencias más extrañas que he experimentado”, recordó en una entrevista de 2012 con un blog de seguidores de la franquicia. En aquella conversación explicó que nunca había visto un episodio ni había escuchado hablar de Dragon Ball Z antes de recibir la propuesta.

Su trabajo incluyó la música de los primeros 67 episodios de la versión en inglés, transmitidos en 2005, así como la composición para cinco películas: The World’s Strongest, The Tree of Might, Broly — Second Coming, Fusion Reborn y Wrath of the Dragon. Entre sus aportaciones también destaca el tema musical de Super Gogeta.

De compositor a abogado y político en Texas

La etapa de Johnson en la industria musical se desarrolló principalmente entre 2000 y 2007, periodo en el que tuvo una empresa dedicada a la composición y producción. Para construir su estilo, tomó como referencias el cine de Tim Burton y la banda sonora de Pee-wee’s Big Adventure. También escuchó el trabajo de Bruce Faulconer, otro compositor relacionado con la serie, aunque optó por desarrollar una propuesta distinta.

El músico recordó esa etapa con especial cariño porque su hijo tenía apenas un año. En una conversación con el senador Taylor Rehmet contó que solía sentarlo sobre sus rodillas mientras veía escenas de acción y preparaba la música. El pequeño reconocía a Goku y reaccionaba con entusiasmo al ver al personaje.

Después de dejar la composición, Johnson retomó su carrera como abogado y comenzó a involucrarse en la política estatal. En 2018 ganó un escaño en el Senado de Texas y asumió el cargo en enero de 2019. Durante su gestión impulsó iniciativas relacionadas con educación pública, red eléctrica, atención médica, inteligencia artificial y justicia penal. De acuerdo con la información publicada, fue autor de aproximadamente 433 proyectos legislativos, de los cuales 134 se convirtieron en ley.

Nathan Johnson dejó temporalmente la abogacía para dedicarse a la composición musical./especial

¿Cuándo asumirá Nathan Johnson como fiscal general de Texas?

Tras su victoria electoral, Johnson ocupará el cargo que dejó Ken Paxton, quien renunció para competir por un escaño en el Senado de Estados Unidos, pero perdió frente al demócrata James Talarico.