Vicente Fox responde a Sheinbaum por las elecciones de 2006 y cómo ayudó a ganar a Felipe Calderón

El expresidente aseguró que su gobierno contribuyó al triunfo del panista mediante los resultados de su administración

El expresidente Vicente Fox Quesada respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su presunta intervención en las elecciones presidenciales de 2006, cuando Felipe Calderón venció por un estrecho margen a Andrés Manuel López Obrador. A través de varias publicaciones en su cuenta de X, el exmandatario defendió su actuación y rechazó que su participación en aquella contienda representara una manipulación electoral.

El expresidente aseguró que los resultados de su gobierno contribuyeron al triunfo de Felipe Calderón./especial

Fox sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN) logró conservar la Presidencia gracias al desempeño de su administración y no mediante un fraude. “Haciendo un buen gobierno y dando buenos resultados, logramos que Felipe Calderón llegara a la Presidencia”, escribió el expresidente este 4 de noviembre de 2026.

¿Qué dijo Vicente Fox sobre las elecciones de 2006?

La respuesta de Fox surgió después de que, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se reprodujera un fragmento de audio atribuido al expresidente, en el que hablaba sobre su intervención para favorecer la llegada de Calderón a la Presidencia. El material reavivó los cuestionamientos sobre el papel que desempeñó el entonces mandatario durante la contienda electoral.

Ante las críticas de integrantes de Morena, Fox publicó un mensaje en el que explicó que su gobierno había contribuido al triunfo panista mediante sus resultados. También aseguró que el desempeño de su administración favoreció al partido en distintas elecciones estatales. “Con los mismos buenos resultados y un buen gobierno, ganamos una buena cantidad de gubernaturas”, agregó.

El exmandatario buscó diferenciar el respaldo político que dio a su sucesor de las acusaciones de una supuesta intervención irregular en los resultados electorales. Sin embargo, la difusión del audio volvió a colocar en la discusión pública uno de los procesos presidenciales más controvertidos de la historia reciente de México.

Fox critica a Sheinbaum y acusa a Morena de sacar sus palabras de contexto

En otra publicación, Vicente Fox dirigió sus críticas a la presidenta y cuestionó que retomara acontecimientos de gobiernos anteriores en lugar de concentrarse en los problemas actuales. “Otra vez atacando el pasado y no enfrentando la realidad del presente”, escribió.

El expresidente también recuperó la frase “hoy, hoy, hoy”, que utilizó durante su trayectoria política, para insistir en que la administración federal debe responder por la situación actual del país. “El pasado no puede ser la respuesta permanente a los problemas que tiene actualmente nuestra nación. Asume tu responsabilidad como lo hace un presidente de verdad”, expresó.

Además, acusó a sus críticos de utilizar sus declaraciones fuera de contexto para desviar la atención del debate público. Entre los temas que mencionó se encuentran la inseguridad, las desapariciones, las denuncias de corrupción y las exigencias de las madres buscadoras. También cuestionó los presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales, así como las dificultades presupuestarias del gobierno.

¿Qué pasó en las elecciones presidenciales de 2006?

La elección presidencial del 2 de julio de 2006 enfrentó principalmente a Felipe Calderón, candidato del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Por el Bien de Todos. El cómputo oficial otorgó al panista 35.89% de los votos, frente al 35.31% que obtuvo López Obrador, una diferencia de aproximadamente 243 mil sufragios.

Un audio atribuido a Vicente Fox reavivó las críticas sobre su papel en los comicios de 2006./especial

Tras conocerse los resultados, López Obrador denunció irregularidades y presentó impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El órgano jurisdiccional revisó las controversias y confirmó la validez de la elección, por lo que Calderón fue declarado presidente electo para el periodo 2006-2012.