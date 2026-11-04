¿Quién es el hacker que Estados Unidos relaciona con robos millonarios y ataques informáticos?

Park Jin Hyok es un programador norcoreano señalado por Estados Unidos de participar en ciberataques internacionales. / FBI

El programador norcoreano es señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en ataques informáticos

Park Jin Hyok es un programador informático de Corea del Norte que figura entre las personas buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos por su presunta participación en algunos de los ciberataques más costosos de la historia. Las autoridades estadounidenses lo relacionan con el grupo de hackers Lazarus, al que atribuyen operaciones contra bancos, empresas y organismos de distintos países.

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Su nombre ha vuelto a generar interés por las investigaciones sobre los ataques informáticos vinculados con Corea del Norte. Sin embargo, su búsqueda por parte de Estados Unidos no es reciente: desde 2018 enfrenta acusaciones federales y en diciembre de 2020 se emitió una nueva orden de arresto.

¿Quién es Park Jin Hyok y por qué lo busca el FBI?

De acuerdo con la ficha oficial del FBI, Park Jin Hyok es ciudadano norcoreano y también ha sido identificado con los nombres de Jin Hyok Park, Pak Jin Hek y Pak Kwang Jin.

Las autoridades estadounidenses lo describen como un programador informático presuntamente respaldado por el Gobierno de Corea del Norte. Según las investigaciones, habría formado parte de una red de piratería informática relacionada con la Oficina General de Reconocimiento (RGB), organismo de inteligencia militar norcoreano.

El FBI señala que su último paradero conocido es Corea del Norte. También indica que habla coreano, inglés y mandarín, y que anteriormente habría viajado a China.

La primera acusación contra Park se hizo pública en septiembre de 2018, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló por presuntamente participar en una conspiración para realizar ataques informáticos y cometer fraudes financieros.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2020, se emitió una nueva orden federal de arresto con cargos adicionales relacionados con fraude bancario, fraude electrónico e intrusiones informáticas.

El FBI mantiene a Park Jin Hyok en su lista de personas buscadas por delitos informáticos y fraude bancario. / FBI

¿Qué es el grupo Lazarus y qué relación tiene con el hacker norcoreano?

Park Jin Hyok es señalado como integrante del grupo Lazarus, una organización de piratería informática que investigadores de ciberseguridad relacionan con el Gobierno de Corea del Norte.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el programador habría trabajado durante más de una década para Chosun Expo Joint Venture, también conocida como Korea Expo Joint Venture, una compañía que presuntamente funcionaba como fachada para respaldar actividades informáticas del régimen norcoreano.

Las investigaciones estadounidenses relacionan a esta estructura con operaciones de robo de información, ataques mediante programas maliciosos, extorsión digital y sustracción de dinero de cuentas bancarias.

El grupo Lazarus ha sido relacionado con ataques contra diferentes sectores, entre ellos el financiero, tecnológico y de entretenimiento.

Los ciberataques que Estados Unidos atribuye a Park Jin Hyok