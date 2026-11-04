La Universidad Autónoma Metropolitana anunció que venderá seis vehículos eléctricos adquiridos por casi 5 millones de pesos

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) decidió dar marcha atrás a una compra que generó inconformidad entre estudiantes y trabajadores. Después de destinar 4 millones 922 mil 390 pesos a la adquisición de seis automóviles eléctricos, la institución anunció que pondrá a la venta las unidades y utilizará el dinero obtenido para fortalecer su programa de becas, en medio de cuestionamientos sobre el uso de los recursos universitarios.

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La decisión se dio a conocer mientras la comunidad estudiantil mantiene diversas exigencias relacionadas con las condiciones de los planteles, la seguridad, los servicios y el equipamiento académico. Aunque la compra de los vehículos no fue el motivo que originó el paro de actividades en la universidad, el gasto se convirtió en un nuevo punto de controversia debido a que alumnos y trabajadores consideran que existen necesidades más urgentes dentro de la institución.

El rector general, Gustavo Pacheco López, reconoció que la adquisición provocó malestar entre integrantes de la comunidad universitaria, especialmente por el momento en que se realizó. Ante las críticas, la Rectoría General informó que comenzará el procedimiento para vender los automóviles y revisará las disposiciones administrativas que permitieron su compra.

La UAM anunció la venta de seis automóviles eléctricos adquiridos durante 2026 / Magnific

¿Cuánto costaron los seis autos eléctricos que compró la UAM?

La adquisición de los vehículos se realizó durante el segundo trimestre de 2026, como parte de un proceso de renovación del parque automotor utilizado por distintas áreas administrativas dependientes de la Rectoría General.

De acuerdo con la información difundida por la universidad, se compraron seis automóviles eléctricos de dos marcas diferentes, por los que se pagó un total de 4 millones 922 mil 390 pesos. Esto representa un costo promedio aproximado de 820 mil 398 pesos por unidad, cantidad que, según la institución, se encontraba dentro de los parámetros establecidos por su normativa.

CIFRAS DE LA COMPRA $4,922,390 Inversión total 6 Vehículos eléctricos $820,398 Costo promedio por automóvil 6% Por debajo del límite normativo, según la UAM

La universidad explicó que, antes de realizar la compra, se analizaron diferentes opciones para renovar las unidades, entre ellas el arrendamiento de automóviles, la adquisición de una flotilla completa y la compra individual de los vehículos.

Finalmente, la administración optó por adquirir cada automóvil por separado, al considerar que esta modalidad representaba el menor costo entre las alternativas evaluadas. No obstante, el cumplimiento de los límites presupuestales no evitó los cuestionamientos sobre la conveniencia de realizar el gasto.

La universidad destinó más de 4.9 millones de pesos a la renovación de vehículos administrativos / Magnific

¿Por qué la UAM decidió vender sus automóviles eléctricos?

La controversia surgió por la decisión de invertir recursos universitarios en vehículos nuevos mientras estudiantes y trabajadores mantienen demandas relacionadas con las condiciones de las instalaciones y los servicios académicos.

Entre las principales preocupaciones expresadas por la comunidad se encuentran las necesidades de mantenimiento, infraestructura, equipamiento y seguridad en las unidades académicas, asuntos que han adquirido mayor relevancia durante el periodo de inconformidad estudiantil.

El rector general reconoció que la compra fue recibida como una decisión desafortunada por parte de la comunidad, debido a que las prioridades de gasto de la institución están siendo cuestionadas.

Estudiantes cuestionaron el gasto ante las necesidades de infraestructura y equipamiento / Magnific

Aunque la administración universitaria sostuvo que los automóviles anteriores presentaban un desgaste considerable, también admitió que la renovación de las unidades generó un agravio entre quienes consideran que los recursos deberían atender primero las necesidades de los planteles.

Ante este escenario, la Rectoría General anunció que iniciará el proceso para retirar los seis vehículos eléctricos de su patrimonio mediante su venta, con la intención de responder a las críticas y redirigir los recursos hacia un programa de beneficio directo para los estudiantes.

¿En qué utilizará la UAM el dinero obtenido por la venta de los autos?

La Universidad Autónoma Metropolitana informó que el dinero recuperado por la venta de los seis vehículos eléctricos se destinará íntegramente al programa de becas estudiantiles, una medida con la que busca beneficiar directamente a integrantes de su comunidad académica.

La institución no precisó cuánto espera obtener por la comercialización de los automóviles, por lo que todavía no es posible determinar si recuperará la totalidad de los 4.9 millones de pesos invertidos originalmente.

El monto final dependerá del procedimiento de venta, las condiciones de las unidades y el precio que se establezca para cada automóvil. Por ello, el presupuesto original de compra no debe confundirse con la cantidad que efectivamente ingresará al programa de becas.

La medida representa un cambio en el destino de los recursos institucionales, ya que el dinero dejará de estar vinculado con la renovación del parque vehicular administrativo y pasará a fortalecer los apoyos económicos dirigidos al alumnado.