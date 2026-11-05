NASCAR México tendrá una ceremonia especial con Adrián Bedolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Adrián Bedolla “El Jilguero” interpretará el Himno Nacional en la final de SpeedFest NASCAR México 2026. / Cortesía

El cantante mexicano participará en la ceremonia oficial del evento automovilístico, que se realizará el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El cantante Adrián Bedolla, conocido como “El Jilguero”, será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia de apertura de la gran final de SpeedFest NASCAR México 2026, que se realizará el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

La participación del intérprete formará parte del protocolo oficial del evento automovilístico, en el que también estarán presentes la Banda de Guerra del Ejército Mexicano, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Bandera Monumental.

Además, la ceremonia contará con un espectáculo aéreo a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, como parte de las actividades previstas para acompañar la interpretación del Himno Nacional.

Adrián Bedolla tendrá a su cargo uno de los momentos protocolarios de la competencia: la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

El cantante estará acompañado por la Banda de Guerra del Ejército Mexicano, mientras se realiza el despliegue de la Bandera Monumental y el espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Con esta presentación, el artista llevará la música tradicional mexicana a un evento deportivo que reúne a los seguidores del automovilismo nacional.

El cantante mexicano participará en la ceremonia oficial del 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. / Cortesía

¿Quién es Adrián Bedolla “El Jilguero”?

Adrián Bedolla es un cantante identificado con la música tradicional mexicana y el mariachi. Bajo el nombre artístico de “El Jilguero”, ha desarrollado una propuesta enfocada en la interpretación y difusión de este género musical.

También se presenta como embajador de la cultura mexicana y la charrería, tradiciones que forman parte de su identidad artística.

Su participación en SpeedFest NASCAR México representa una nueva aparición en un escenario de carácter nacional, donde tendrá la responsabilidad de interpretar uno de los símbolos patrios ante los asistentes.

¿Cuándo y dónde será la final de SpeedFest NASCAR México?

La final de SpeedFest NASCAR México se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los principales recintos deportivos de la capital.