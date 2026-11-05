Los servicios de emergencia trasladaron a varias víctimas a hospitales de la región / Especial

Un cilindro de gas de 10 kilogramos provocó una deflagración entre puestos ambulantes de San Jerónimo Cuatro Vientos

Una jornada de comercio en un tianguis de Ixtapaluca, Estado de México, terminó en una emergencia después de que se registrara una deflagración de gas que dejó 21 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad. El incidente ocurrió entre los puestos ambulantes instalados en la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos, donde la presencia de fuego obligó a movilizar a bomberos, policías y paramédicos para atender a las víctimas y evitar que la situación se agravara.

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El accidente se registró en el cruce de la avenida Circuito de El Sol y la calle Tormenta, dentro de la Unidad Habitacional Cuatro Vientos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el fuego estuvo relacionado con un cilindro de gas de 10 kilogramos que se encontraba en la zona comercial. Las llamas alcanzaron a varias personas que estaban en el lugar, provocándoles lesiones de distinta gravedad.

Tras recibir el reporte, los equipos de emergencia acudieron al tianguis para brindar atención médica a los afectados. Mientras los paramédicos evaluaban a las personas lesionadas, los bomberos trabajaron para controlar el fuego y reducir cualquier riesgo adicional. La zona fue acordonada para facilitar las labores de rescate y mantener alejados a comerciantes y visitantes.

Una deflagración de gas dejó 21 lesionados en un tianguis de Ixtapaluca / Especial

¿Dónde ocurrió la explosión de gas en Ixtapaluca?

El incidente tuvo lugar en un tianguis de la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos, específicamente en la intersección de Circuito de El Sol y Tormenta, donde habitualmente se instalan puestos ambulantes para la venta de distintos productos.

La emergencia obligó a suspender las actividades en el área afectada mientras las autoridades realizaban las maniobras necesarias para controlar la situación. Personal de seguridad estableció un perímetro de protección con el objetivo de permitir el ingreso de ambulancias y unidades de bomberos.

Bomberos y paramédicos atendieron la emergencia en San Jerónimo Cuatro Vientos / Especial

¿Cuántas personas resultaron heridas por la explosión en Cuatro Vientos?

Los reportes iniciales establecen un saldo de 21 personas lesionadas, entre ellas dos víctimas cuyo estado de salud fue reportado como grave. Las personas afectadas presentaron lesiones de diferentes niveles de prioridad, por lo que los servicios médicos tuvieron que realizar una evaluación para determinar quiénes requerían traslado inmediato a un hospital.

Entre los afectados se encuentran un menor de edad y una persona adulta, quienes fueron atendidos por paramédicos de rescate municipal y posteriormente trasladados al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca debido a la gravedad de sus lesiones.

La atención médica se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de la zona. Los equipos de emergencia priorizaron a quienes presentaban mayores complicaciones, mientras que otras personas recibieron valoración para determinar si era necesario su traslado a una unidad hospitalaria.

Las autoridades investigan qué provocó la deflagración del cilindro de gas / Especial

Por ahora, no se han difundido las identidades de las víctimas ni un reporte médico actualizado sobre la evolución de quienes resultaron con lesiones graves.

¿A qué hospitales trasladaron a los lesionados?

De acuerdo con los reportes de la policía estatal, 13 personas fueron trasladadas al Hospital Pedro López, ubicado en la región de Ixtapaluca, donde recibieron atención médica tras resultar afectadas por la deflagración.

Otras seis personas fueron atendidas directamente en el lugar del accidente, ya que, según la evaluación inicial de los paramédicos, no todas requerían ser trasladadas de inmediato a un hospital.