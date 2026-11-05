Antonio, Abraham, Marín, Juan y Miguel Oseguera Cervantes siguieron caminos distintos al del fundador del CJNG

La muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo militar realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, volvió a poner bajo atención a su familia. Sin embargo, la historia de sus cinco hermanos no se reduce al ascenso del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): algunos aparecen en expedientes penales y otros han mantenido actividades fuera de México sin que ello implique, por sí mismo, vínculos delictivos.

Originarios de Aguililla, Michoacán, Antonio, Abraham, Marín, Juan y Miguel Oseguera Cervantes tomaron rumbos diferentes. Sus trayectorias muestran el contraste entre investigaciones criminales, decisiones judiciales y una vida empresarial documentada en Estados Unidos. No todos enfrentan cargos, por lo que es importante distinguir los antecedentes acreditados de las versiones difundidas sobre el entorno familiar del excabecilla.

¿Qué pasó con Antonio y Abraham, los hermanos de “El Mencho”?

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, tiene uno de los expedientes más conocidos. Nació en 1958 y, según el memorando presentado por su defensa el 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Columbia, llegó siendo adolescente a California, donde trabajó durante años en restaurantes de San Francisco. En noviembre de 1996 fue detenido por un caso federal relacionado con distribución de heroína; después de cumplir una pena de poco más de cinco años, fue deportado a México en 2001.

Su situación volvió a la agenda esta semana porque, tras declararse culpable en julio de 2026 de cargos federales de narcotráfico, su defensa pidió una condena de 20 años y solicitó que se consideraran su edad y sus condiciones de salud. La audiencia para dictarle sentencia está prevista para el 13 de noviembre de 2026 en Washington. La petición de la defensa no equivale a una sentencia ya impuesta.

El otro hermano con un proceso abierto en México es Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”. Su historial incluye una detención en Estados Unidos durante los años noventa y procedimientos posteriores en territorio mexicano. Fue recapturado el 28 de febrero de 2025, a las 07:38 horas, en Atarjeas de Covarrubias, municipio de Tonaya, Jalisco, según el Registro Nacional de Detenciones. Las autoridades lo han señalado como presunto operador financiero del CJNG, aunque ese señalamiento debe separarse de cualquier responsabilidad penal demostrada.

Entre las hipótesis de investigación sobre Abraham figura la supuesta utilización de ranchos, terrenos y otras propiedades en Jalisco para mover recursos de procedencia ilícita, con referencias a operaciones en Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro. En junio de 2026 un juez federal ordenó revisar aspectos de su vinculación a proceso, una resolución que no implicaba su liberación automática. Su situación jurídica depende de los expedientes y resoluciones judiciales vigentes.

Los familiares del fundador del CJNG han seguido caminos distintos, entre procesos judiciales y actividades empresariales./ RS

Marín, Juan y Miguel: los familiares con menor exposición pública

La trayectoria conocida de Marín Oseguera Cervantes es distinta. Registros públicos revisados en California documentaron que en 2013 presentó una solicitud de bancarrota por deudas de aproximadamente 117 mil dólares y que en 2016, junto con su esposa, abrió la taquería El Toro en Hemet. Su familia ha negado vínculos con las actividades del CJNG. La existencia de negocios y propiedades a su nombre no constituye evidencia de participación en delitos.

Sobre Juan y Miguel Oseguera Cervantes existe mucha menos información pública verificable. Sus nombres aparecen asociados al parentesco con el fundador del CJNG, pero no se dispone de datos judiciales suficientes para atribuirles los delitos de otros integrantes de la familia. Tras la muerte de “El Mencho”, la atención sobre el apellido Oseguera continúa, aunque ser hermano del antiguo líder criminal no demuestra participación en el cártel.