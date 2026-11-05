¿Buscas rentar casa o departamento? SSC advierte sobre nueva modalidad de fraude

La Policía Cibernética de CDMX alertó sobre anuncios falsos de casas y departamentos en renta publicados en internet. / iStock

La Policía Cibernética de la CDMX alertó sobre anuncios falsos de casas y departamentos en renta que buscan engañar a las personas con supuestos apartados y depósitos anticipados

Buscar casa o departamento en renta por internet puede convertirse en un riesgo para el bolsillo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes publican anuncios falsos de inmuebles y solicitan depósitos anticipados para apartar una vivienda que no les pertenece o que ni siquiera está disponible.

Podría interesarte Contra Estafa en CDMX: así usan fotos de visualización única para extorsionar

A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia explicó que los estafadores utilizan fotografías atractivas, descripciones detalladas y precios accesibles para llamar la atención de quienes buscan un lugar donde vivir.

¿Cómo operan los estafadores con los anuncios falsos de renta?

El fraude comienza con publicaciones en plataformas digitales donde se ofrecen casas, departamentos o habitaciones. Los anuncios suelen incluir imágenes llamativas y precios que pueden resultar atractivos para las personas interesadas.

Una vez que la posible víctima establece contacto, el supuesto propietario o intermediario continúa la comunicación mediante llamadas o mensajes.

Durante la conversación, los delincuentes utilizan argumentos como que existen otros interesados en la vivienda o que es necesario realizar una transferencia bancaria para asegurar el inmueble.

Con esta estrategia buscan presionar a las personas para que depositen dinero sin comprobar la identidad del arrendador ni visitar la propiedad.

Además del dinero, los ciberdelincuentes pueden solicitar documentos personales e información bancaria, datos que posteriormente podrían utilizar para cometer otros fraudes o suplantar identidades.

La SSC recomienda verificar la identidad del arrendador antes de realizar cualquier transferencia bancaria. / iStock

¿Cómo evitar caer en fraudes al buscar una vivienda en renta?

Ante esta situación, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de engaños al buscar una propiedad en internet: Verifica la identidad del arrendador: comprueba que la persona que ofrece el inmueble sea realmente su propietario o tenga autorización para rentarlo.

Visita la propiedad: confirma que la vivienda existe y que efectivamente está disponible para arrendamiento.

Solicita documentos: pide comprobantes que acrediten la propiedad o la autorización para ofrecerla en renta.

Revisa el contrato: comprueba que los datos del arrendador coincidan con la documentación que te presentó.

No realices depósitos anticipados: evita transferencias para apartar una vivienda sin verificar antes que la oferta sea legítima.

Desconfía de las prisas: si te presionan para pagar inmediatamente porque supuestamente hay otros interesados, toma precauciones.

Protege tus datos personales: no compartas identificaciones oficiales, información bancaria ni documentos personales con desconocidos.

Buscar vivienda por internet puede representar un riesgo si no se comprueba la autenticidad de los anuncios. / iStock

¿Dónde denunciar un fraude por rentas falsas en CDMX?