Ahora deberá acudir ante un juez de inmigración para solicitar su libertad bajo fianza / Especial

La exconductora de televisión no consiguió salir del centro migratorio donde permanece bajo custodia del ICE

La situación legal de Inés ’N’ en Estados Unidos se complicó después de que un juez federal de Florida rechazara el recurso con el que buscaba recuperar su libertad. La resolución representa un nuevo obstáculo para la exconductora de televisión, quien permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses mientras se determina su situación en ese país.

El recurso presentado por la también exintegrante de Ventaneando tenía como objetivo conseguir su liberación mediante un procedimiento conocido como habeas corpus, utilizado para cuestionar judicialmente la legalidad de una detención. Sin embargo, el juzgador consideró que esa no era la vía procesal adecuada para resolver su solicitud, por lo que la conductora deberá recurrir a otro mecanismo legal si pretende abandonar el centro de detención.

Inés continúa bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos / Especial

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, Inés ’N’ continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Broward Transitional Center, ubicado en Florida. Su situación migratoria es independiente de las investigaciones que enfrenta en México, donde existen órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos financieros y delincuencia organizada.

¿Por qué un juez de Miami rechazó la libertad de Inés Gómez Mont?

La petición fue presentada el pasado 31 de octubre de 2026 ante una corte federal del Distrito Sur de Florida. Mediante este recurso, la defensa buscaba que un juez revisara su detención y ordenara su liberación, argumentando su situación jurídica ante las autoridades estadounidenses.

Un juez de Florida rechazó el recurso con el que la conductora buscaba recuperar su libertad / Especial

No obstante, en la resolución del 5 de noviembre, el juez federal identificado en la información proporcionada como Jeffrey Kuntz determinó que el recurso no era el procedimiento correspondiente para obtener la libertad solicitada. En lugar de acudir directamente a la justicia federal mediante un habeas corpus, la conductora tendría que presentar una petición de libertad bajo fianza ante un juez migratorio.

Esta diferencia es importante porque el rechazo de la solicitud no significa necesariamente que la conductora tenga prohibido recuperar su libertad durante todo el procedimiento. La decisión establece que deberá utilizar la vía migratoria correspondiente, donde las autoridades podrán evaluar si reúne las condiciones para permanecer fuera de custodia mientras se resuelve su situación.

Inés también enfrenta órdenes de aprehensión en México / Especial

¿Dónde está detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La exconductora permanece en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria situado en Florida que forma parte de las instalaciones utilizadas por las autoridades estadounidenses para mantener bajo custodia a personas sujetas a procedimientos de inmigración.

Según la información proporcionada, el nombre de Inés ’N’ continúa apareciendo en el sistema oficial de localización de personas detenidas del ICE. Esto indica que, al momento de la consulta referida, seguía bajo custodia de la agencia federal estadounidense.

Es importante señalar que su detención en Florida tiene carácter migratorio, por lo que no debe confundirse con una condena penal en Estados Unidos ni con una detención ejecutada directamente por las órdenes de aprehensión emitidas en México.

El siguiente paso de su defensa sería solicitar una audiencia para que un juez migratorio determine si puede acceder a la libertad bajo fianza. La resolución dependerá de la evaluación de las autoridades y de los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.

¿Inés Gómez Mont podría ser deportada a México?

La posibilidad de una deportación forma parte del escenario legal que enfrenta la conductora, aunque hasta el momento no se ha confirmado una orden definitiva de expulsión ni una fecha para su eventual salida de Estados Unidos.

El procedimiento migratorio deberá determinar si Gómez Mont tiene alguna vía legal para permanecer en territorio estadounidense o si corresponde ordenar su deportación. Mientras tanto, su defensa puede presentar las solicitudes y argumentos que considere pertinentes conforme a las reglas aplicables.

Un antecedente importante es el caso de su esposo, Víctor Manuel ’N’, quien también enfrentó problemas con las autoridades migratorias estadounidenses. El empresario fue detenido en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza, aunque su procedimiento para evitar la deportación continuó.

El empresario había solicitado asilo en Estados Unidos el 11 de julio de 2022. Sin embargo, la información disponible no establece si Inés Gómez Mont presentó una solicitud semejante o si cuenta con algún otro recurso migratorio pendiente.