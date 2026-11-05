¿Dónde están los hijos de Inés ’N’? Revelan qué pasó con ellos tras su detención

Una persona cercana a la familia aseguró que cuatro de los hijos de la exconductora regresaron a México y retomaron sus estudios

La situación de Inés ’N’ volvió a generar atención después de que se difundiera información sobre su detención en Estados Unidos por un asunto migratorio. Además de las investigaciones legales que enfrenta la exconductora, una de las principales interrogantes ha sido qué ocurrió con sus seis hijos biológicos y quién se encuentra a cargo de ellos mientras se resuelve su situación ante las autoridades estadounidenses.

En medio de estas dudas, Enrique Artemio, ahijado de Tita Bravo, exsuegra de la presentadora de TV, compartió información sobre el paradero de los hijos de la presentadora. Durante una entrevista para el programa Siéntese quien pueda, aseguró que los cuatro mayores ya se encuentran en México y retomaron sus estudios, mientras que los dos más pequeños permanecerían en Estados Unidos junto a su padre, Víctor Manuel ’N’. Sin embargo, estos datos corresponden a su testimonio y no han sido confirmados públicamente por los representantes legales de la familia.

Inés 'N' enfrenta un procedimiento migratorio en Estados Unidos / Especial

¿Dónde están los seis hijos de Inés Gómez Mont?

De acuerdo con las declaraciones de Enrique Artemio, los cuatro hijos que la exconductora tuvo durante su matrimonio con Javier Díaz Bravo, regresaron a territorio mexicano después de permanecer varios años fuera del país. El entrevistado señaló que actualmente se encuentran bajo resguardo familiar y que han podido continuar con sus actividades escolares.

“Están diciendo que los niños se encuentran en México”, le preguntó un reportero. A lo que Artemio respondió: “Ya están en México. Se retrasaron como dos o tres años en los estudios, pero ya que llegaron a México, los resguardaron muy bien y los niños siguen estudiando, igual que la niña”.

Sus declaraciones llamaron la atención porque, según su versión, los menores habrían experimentado un retraso escolar de entre dos y tres años. No obstante, Artemio aseguró que ya retomaron sus estudios, aunque no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias que habrían provocado esa interrupción ni sobre los acuerdos familiares relacionados con su cuidado.

Una persona cercana a la familia habló sobre la situación de los hijos de la exconductora / Especial

¿Con quién están los hijos menores de Inés Gómez Mont?

En cuanto a los dos hijos que Inés ’N’ tuvo con su actual esposo, Víctor Manuel ’N’, la información compartida señala que permanecerían en Estados Unidos bajo el cuidado de su padre. Esta situación se presenta mientras la exconductora enfrenta un procedimiento migratorio y su esposo también ha sido mencionado en reportes sobre asuntos legales en territorio estadounidense.

Hasta ahora, no se ha difundido una confirmación oficial sobre los acuerdos de custodia o las condiciones familiares de los menores. Por tratarse de información relacionada con niños, tampoco se han dado a conocer detalles específicos sobre sus domicilios o actividades cotidianas.

Cuatro de los hijos de la presentadora de TV estarían nuevamente en México / Especial

La disputa legal entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz por sus hijos

La relación entre Inés y Javier Díaz Bravo comenzó años antes de que la conductora enfrentara sus actuales problemas legales. La pareja contrajo matrimonio en 2008, durante una ceremonia celebrada en Tepoztlán, Morelos. Ese mismo año nació su primera hija, Inés, mientras que en 2012 llegaron los trillizos Diego, Bruno y Javier.

El matrimonio terminó en 2013, después de atravesar diferencias personales que posteriormente fueron abordadas por la propia conductora en entrevistas. Gómez Mont contó que la relación se deterioró después del nacimiento prematuro de los trillizos y afirmó que su entonces esposo se había ausentado del hogar por motivos laborales, mientras ella permanecía al cuidado de los niños.

En una de sus declaraciones públicas, la presentadora también relató que decidió poner fin a su matrimonio después de descubrir una presunta infidelidad de Díaz Bravo. “Yo le cacho esas fotos en el celular y le dije: ‘Ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar’”, contó.

Tras la separación, ambos mantuvieron diferencias legales relacionadas con sus hijos, las cuales se prolongaron durante varios años y derivaron en distintos procedimientos judiciales.

¿Qué pasó con la patria potestad de los hijos de Inés Gómez Mont?

En 2024, Javier Díaz Bravo presentó una denuncia por presunta violencia familiar contra la exconductora ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en medio de los procedimientos relacionados con la patria potestad de sus cuatro hijos.

Durante el proceso, la jueza Patricia Marcela Diez Cerda concedió una suspensión provisional para evitar que los menores fueran sometidos a determinadas evaluaciones psicológicas, ante la posibilidad de que estas afectaran su bienestar emocional.