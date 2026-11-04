VIDEO: Ventaneando se deslinda de Inés ’N’ tras su detención en EU: ¡qué ni la conocen!

Los presentadores piden que no la relacionen con la empresa pues ya no trabaja ahí / Especial

Pedro Sola, Rosario Murrieta y otros conductores del programa de TV Azteca aclararon que no tienen relación con ella

La situación legal de Inés ’N’ volvió a generar reacciones en el mundo del espectáculo, luego de que se difundieran reportes sobre su detención en Florida, Estados Unidos, por un asunto migratorio. Esta vez fueron los conductores de Ventaneando quienes abordaron el caso durante una transmisión y aprovecharon para marcar distancia de las investigaciones que enfrenta la exconductora en México.

Durante la emisión del programa de TV Azteca, que se realizó sin la presencia de Pati Chapoy, los integrantes de la mesa recordaron que la exconductora trabajó años atrás en la televisora, pero subrayaron que su antigua relación profesional no implica responsabilidad alguna sobre sus asuntos personales o legales. Los comentarios surgieron mientras continúa la atención pública sobre las acusaciones que las autoridades mexicanas han formulado contra la presentadora.

Pedro Sola aseguró que TV Azteca no tiene relación con el caso legal / Especial

¿Qué dijeron los conductores de Ventaneando sobre Inés Gómez Mont?

Uno de los primeros en pronunciarse fue Pedro Sola, quien recordó la trayectoria de Inés ’N’ en TV Azteca y su posterior incorporación a Televisa. El conductor destacó que la excolaboradora dejó de trabajar para la empresa hace varios años, por lo que consideró necesario establecer una separación entre su paso por la televisión y las investigaciones que actualmente enfrenta.

“TV Azteca nada tiene que ver con Inés Gómez Mont”, expresó Pedro Sola durante la transmisión.

Por su parte, Rosario Murrieta fue más contundente al señalar que los integrantes del programa no tienen participación en los hechos que investigan las autoridades. La periodista rechazó cualquier intento de relacionar a sus compañeros con las acusaciones que existen contra Inés ’N’ y sostuvo que corresponde a las instituciones de justicia esclarecer lo ocurrido.

Ventaneando reaccionó a la detención de su exconductora Inés 'N' / Especial

“Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos, es la autoridad la que tiene que hacerse cargo”, puntualizó.

Las declaraciones dejaron clara la postura expresada por ambos conductores: aunque Gómez Mont formó parte de TV Azteca durante una etapa de su carrera, sus antiguos compañeros no consideran que exista una responsabilidad compartida por los asuntos legales que enfrenta.

Linette Puente también habla de la relación de Inés Gómez Mont con su esposo

Linette Puente se sumó a la conversación y consideró que los problemas que enfrenta la expresentadora están relacionados con decisiones tomadas fuera de su carrera televisiva, particularmente con su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también ha sido señalado en investigaciones de las autoridades mexicanas.

La conductora manifestó preocupación por la situación familiar de Inés especialmente por sus hijos, aunque insistió en que sus antiguos compañeros de trabajo no tienen responsabilidad sobre las decisiones personales de la presentadora. Mientras tanto, Mónica Castañeda recordó que será la justicia mexicana la encargada de determinar si existen responsabilidades penales, por lo que deben respetarse los procedimientos legales y la presunción de inocencia.

Inés permanece vinculada a procesos legales en México / Especial

Las declaraciones también provocaron críticas en redes sociales, donde algunos usuarios recordaron que el programa había mantenido comunicación con Gómez Mont después de su salida. Entre los antecedentes mencionados se encuentra una llamada realizada durante el aniversario 25 de Ventaneando.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La exconductora fue detenida en Florida por autoridades migratorias estadounidenses, en un contexto distinto de las investigaciones penales que enfrenta en México. De acuerdo con los reportes disponibles, permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su defensa promovió un recurso judicial para cuestionar su detención.

En territorio mexicano, Inés ’N’ enfrenta órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, las acusaciones no constituyen una sentencia condenatoria y su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.