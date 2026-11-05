También era conocido como ‘El Yony’ y murió tras un operativo de seguridad en Manzanillo / Especial

Las autoridades señalaron que estaba relacionado con hechos violentos y amenazas contra corporaciones policiacas

Un operativo de seguridad realizado en Manzanillo, Colima, terminó con la muerte de Andrés “N”, alias ‘El Andy’ o ‘El Yony’, identificado por las autoridades como un presunto generador de violencia en la región. El hombre perdió la vida después de intentar escapar de elementos de seguridad y presuntamente agredir a personal de la Secretaría de Marina (Semar), que respondió al ataque durante las acciones destinadas a lograr su detención.

La información fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, quien explicó que el operativo formaba parte de las estrategias implementadas para combatir la delincuencia y reducir los hechos violentos en el estado, particularmente en el municipio de Manzanillo.

De acuerdo con la versión oficial, ‘El Andy’ contaba con antecedentes de detenciones por delitos contra la salud y estaba relacionado con diversos episodios de violencia, así como con presuntas amenazas dirigidas contra integrantes de corporaciones de seguridad.

Las autoridades mantienen acciones coordinadas para combatir la violencia en Colima / Especial

¿Quién era ‘El Andy’, el hombre abatido en Colima?

Andrés “N”, conocido mediante los sobrenombres de ‘El Andy’ y ‘El Yony’, era un hombre identificado por las autoridades de Colima como una persona presuntamente relacionada con actividades delictivas y hechos de violencia registrados en la región de Manzanillo.

Según lo informado por el titular de Seguridad estatal, el sujeto tenía antecedentes de detenciones vinculadas con delitos contra la salud, una categoría que en la legislación mexicana comprende distintas conductas relacionadas con sustancias ilícitas. No obstante, el funcionario no precisó las fechas de esas detenciones ni si existían sentencias condenatorias en su contra.

‘El Andy’ murió durante un operativo de seguridad en Manzanillo, Colima / Especial

Además, las autoridades lo relacionaban con amenazas contra corporaciones de seguridad y otros acontecimientos violentos que habían generado preocupación en la zona. Estos antecedentes fueron señalados como parte del contexto que motivó el operativo para localizarlo y detenerlo.

Hasta el momento, no se han difundido datos adicionales sobre su edad, lugar de origen o posibles vínculos con grupos criminales, por lo que su identificación pública se mantiene limitada al nombre y los alias proporcionados por las autoridades.

Elementos de la Marina participaron en el operativo realizado en Vista del Mar / Especial

¿Cómo fue el operativo en el que murió ‘El Andy’ en Manzanillo?

Los hechos ocurrieron en la colonia Vista del Mar, en Manzanillo, donde elementos de seguridad desplegaron un operativo con el objetivo de detener a Andrés “N”. Durante la intervención, el hombre habría intentado escapar a bordo de una motocicleta que, según los reportes oficiales, contaba con un registro de robo.

La persecución derivó en un enfrentamiento cuando, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, el sujeto agredió a elementos de la Marina que participaban en el operativo. Ante esta situación, los uniformados repelieron el ataque y Andrés “N” resultó herido.

Posteriormente, el hombre recibió atención médica prehospitalaria, pero los servicios de emergencia determinaron que ya no presentaba signos vitales. Las autoridades confirmaron su fallecimiento como resultado de los hechos registrados durante el intento de detención.